Pandemia faz Netflix cancelar ‘The Society’ e ‘I Am Not Okay With This’

Duas séries com boa aceitação das respectivas primeiras temporadas acabaram canceladas pela Netflix por cauda da pandemia de Covid-19. Elas são The Society e I Am Not Okay With This, de acordo com a colunista Nellie Andreeva, do Deadline. “Estamos desapontados por ter que tomar essas decisões em função de circunstâncias criadas pela Covid”, disse a Netflix ao veículo.

A segunda temporada de The Society já havia sido confirmada pela empresa e, inicialmente, deveria estrear no final de 2020 – mas as gravações foram suspensas após a chegada da pandemia. I Am Not Okay With This ainda não havia sido oficialmente renovada, mas, segundo Nellie Andreeva, os roteiros da segunda temporada já haviam sido escritos.

A previsão é de que mais séries acabem sendo canceladas por conta da pandemia. Por mais que algumas filmagens já estejam sendo retomadas, no cinema e na TV, os protocolos de segurança encarecem bastante o processo impossibilitam diversas cenas.