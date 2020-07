Depois do desespero que nós, fãs de Sandy e Junior, tivemos para conquistar o tão sonhado ingresso para o show da turnê Nossa História, a dupla nos brindou com um conteúdo emocionante sobre a carreira deles nesta sexta-feira (10). Lançada pela plataforma de streaming Globoplay, a série documental “Sandy e Junior: A História” traz imagens inéditas dos irmãos desde a infância em Campinas, interior de São Paulo, aos bastidores da última turnê, que marcou os 30 anos da dupla, separada em 2007 – sim, já se passaram 12 anos do fim.

Em sete episódios, o público vai poder se sentir dentro da sala de Noely e Xororó vendo as gravações caseiras e aparições televisivas dos artistas. Segundo o Gshow, foram mais de 250 DVDs enviados pelos pais para a produção. Com eles, será possível relembrar até a carreira na dramaturgia, já que Sandy chegou a ser protagonista da novela da Rede Globo, Estrela Guia, e a dupla também deu nome à série adolescente apresentada entre os anos de 1999 e 2002.

Para divulgar o documentário, os irmãos fizeram uma coletiva para a imprensa hoje. Junior revelou que uma parte do conteúdo também era novidade para eles. “Na época, tinha uma pessoa que andava grudada com uma câmera filmando todos os bastidores. Aí chegou uma hora em que a gente acostumou e nem via mais, isso foi guardado, então teve material inédito até para gente. Quem é fã, acredito que vai gostar bastante. Esse doc é muito por carinho, até para mostrar o que construímos. Ajuda a gente a dimensionar coisas que viveu”, disse o músico ao Gshow, que também revelou que o filho Otto, de 2 anos, escuta as músicas da dupla.

Para entreter o público e construir um caminho que rendeu aos dois frutos inimagináveis, outras coisas, como privacidade e infância, tiveram que ser abdicadas ou vividas com menos intensidade. “A gente tem o distanciamento necessário para poder contar isso, meio de quem vê de fora, sem se abalar e correr riscos emocionais, sabe? Estamos em outro momento da vida, eu com a minha carreira solo, ele com a dele, no papel de irmãos, bem amadurecidos. Muitas coisas me surpreenderam, coisas que eu nem lembrava. É um álbum da nossa história inteira esmiuçada”, explica a cantora.

Mas nem tudo são flores, assim como acontece na vida de cada um de nós, Junior também teve críticas e julgamentos à sua porta, só que com uma certa frequência. Para os jornalistas, ele revelou que “isso me machucou muito, e por muito tempo, tanto que tive que me distanciar. Não tinha coragem nem estofo para lidar com esses assuntos. Aí veio um período de depressão, de pânico, uma série de coisas inevitáveis diante de tudo o que a gente viveu. Mas eu consegui superar. Tem um lado negativo, sim, como tudo na vida. Todo mundo vive isso”, desabafou.

Agora acabou? Segundo Sandy, sim! Essa turnê e a série servem como uma celebração do fim de um ciclo na vida de ambos. “Esses são os últimos compromissos como Sandy e Junior, como a gente fez em 2007. É o encerramento para poder voltar a se dedicar a outras coisas”, apontou Sandy, que, assim como Junior, precisou estacionar os projetos da carreira solo por conta da pandemia.