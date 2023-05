Yoga facial: conheça os benefícios e saiba como praticar

Benéfica para o corpo e mente, a yoga ganha cada vez mais adeptos e visibilidade dentre as práticas que auxiliam a nossa saúde. Mas você já ouviu falar que ela também pode ser uma aliada para a estética do rosto? A yoga facial é uma técnica que envolve uma série de exercícios para o rosto projetados para tonificar e fortalecer os músculos dessa região e também do pescoço. Assim como a tradicional trabalha o corpo e a mente por meio de posturas físicas e técnicas de respiração, a técnica para a face concentra-se especificamente nesta região.

O que é yoga facial?

A prática do yoga facial envolve a realização de uma variedade de movimentos, como contrair e relaxar os músculos, fazer caretas suaves, massagear a pele e praticar exercícios de respiração facial. Esses exercícios visam estimular a circulação sanguínea, melhorar a elasticidade da pele, aumentar o tônus muscular e reduzir a tensão facial.

“Assim como o nosso corpo precisa de atividade regular para ficar firme e tonificado, os 57 músculos do rosto e pescoço também devem ser exercitados com essa mesma finalidade”, explica Alessandra Scavone, fonoaudióloga, autora do livro Mudança de Vida Facial com Yoga Facial e fundadora do método MASC.

Fonoaudióloga há 28 anos, Alessandra é especialista em músculos da face e tem passagem pelo Hospital de Clínicas da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), onde trabalhou com pacientes com paralisia facial.

“Meu trabalho vai além da estética, já que também tem a ver com a saúde. Muitas pessoas têm assimetrias faciais importantes e, mais ainda, bruxismo ou tensão e dores que incomodam até na hora de dormir. A partir do método que criei, é possível equilibrar os músculos que estão flácidos, fazer a tonificação e buscar relaxamento para movimentos de tensão – que levam às rugas ou bruxismo.”