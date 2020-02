WOMEN’S HEALTH aponta como tratar as dores causadas pelos exercícios

Capa da revista Womens Health de novembro de 2010

Foto: Divulgação

É possível aliviar com tratamentos caseiros a maior parte das dores causadas pelos exercícios. Segundo reportagem publicada na edição de novembro da revista WOMEN’S HEALTH, as exceções são lesões recentes causadas por quedas, dores que mantêm você acordada ou duram mais de duas semanas. Nestes casos, é melhor consultar um médico.

Situações menos sérias, porém, podem ser identificadas e tratadas de forma mais simples do que imaginamos. Veja três exemplos de lesões recorrentes entre as pessoas que praticam esportes:

Na lombar (ou região acima do bumbum)



O que pode ser

Síndrome do piriforme (músculo do bumbum) ou hérnia de disco (algumas são mais sérias). Os dois problemas pressionam o nervo ciático das suas costas.

Como aconteceu

Não se sabe ao certo o que causa a síndrome piriforme, mas a hérnia de disco é, com frequência, resultado de levantar peso de maneira errada, tanto na musculação quanto no dia a dia.

Tratamento

Descanse quando sentir dor e depois vá pra a academia. Um estudo recente descobriu que exercícios que não envolvem peso, como pedalar na ergométrica, e treinos para o core (região abdominal) aliviam mais a dor nas cosas do que ficar deitada na cama.

No cotovelo



O que pode ser

Epicondilite lateral do cotovelo ou epicondilite medial, inflamações nos tendões da região, causadas especialmente por movimentos ao jogar tênis.

Como aconteceu

A culpada mais óbvia é a movimentação da raquete. Mas qualquer atividade que mexa o cotovelo pode afetar esses tendões. “Como treinar antebraço ou bíceps com cargas superiores à sua capacidade”, diz a personal trainer Bianca Vilela.

Tratamento

Coloque uma bolsa de gelo no cotovelo, compre uma cotoveleira para estabilizar seus tendões e volte à atividade física aos poucos.

No joelho



O que pode ser

Dor na parte externa sinaliza inflamação ou rigidez na banda iliotibial (tecido que vai do quadril ao joelho). Se a dor é em volta da rótula, pode ser joelho de corredor, um desgaste da cartilagem local.

Como aconteceu

Aumentar distância e velocidade de corrida de repente é a causa mais comum para uma lesão na banda iliotibial, mas uma pesquisa também sugere que isso está associado à fraqueza nos músculos abdutores do quadril e dos glúteos.

Tratamento

Alongue sua banda iliotibial com este movimento: deite de lado e apoie seu peso com o antebraço. Escorregue um rolo de espuma por baixo do quadril e, devagar, role-o do quadril ao joelho. Repita três vezes por semana. Para o joelho de corredor, reduza a distância até não sentir mais dor e faça musculação, essencial para fortalecer quadril e tendões.

A edição de novembro da publicação traz ainda um guia completo para quem quer entrar em forma até o Réveillon, incluindo exercícios para chapar a barriga e deixar o bumbum durinho, e cardápio especial para perder 8 kg.

