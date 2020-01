Você sabe tomar banho direito? Veja os 9 erros mais comuns e se surpreenda

Banho bom é aquele que limpa bem e te deixa cheirosa, certo? Erradíssimo!

Para o bem da sua pele, o banho certo é rapidinho, com pouca espuma, com água morna, sem esfrega-esfrega (pasme, não é pra ensaboar o corpo todo!), sem odores intensos. Os dermatologistas garantem.

“Desengordurar a pele é um erro! Nossa hidratação natural mantém a proteção do corpo”, afirma a dermatologista Denise Steiner, conselheira da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD).

Veja a seguir os erros mais comuns que a gente comete e que podem prejudicar a saúde da nossa pele.

1. Tomar banho quente

Uma chuveirada quentinha é uma delícia, mas para a pele faz um tremendo mal! “A água quente provoca a perda da cobertura hidrolipídica, ressecamento, irritação, coceira e piora de quadros de urticária. Além disso, o banho quente estimula as glândulas sebáceas do couro cabeludo, fazendo com que elas produzam mais secreção, podendo gerar dermatite seborreica, a caspa”, afirma a dra. Laís Leonor, dermatologista da Clínica Dr. André Braz.

Por isso, olho no registro: “A água do banho deve ser morna, em torno de 37ºC”, aconselha a dermatologista Flávia Basílio, da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) e Associação Brasileira de Cirurgia de Restauração Capilar.

2. Ensaboar o corpo inteirinho

Não faça isso! “Sabonete, por mais delicado que seja, tem ação detergente e remove o manto lipídico da pele”, explica a dermatologista Daniela Neves.

Segundo o dermatologista Cristiano Kakihara, da Sociedade Brasileira de Dermatologia e da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica, devemos passar sabonete apenas nas áreas em que há excesso de produção de sebo, suor ou mau odor, como face, axilas, mãos, pés, genitais e região perianal. “Nas demais partes do corpo, só água!”, sentencia.

Por mais estranho que pareça, o correto é ensaboar somente essas partes citadas e deixar a espuma escorrer pelo resto do corpo. Difícil, né?

3. Usar esponja, bucha ou similares

Não maltrate sua pele! “Esses produtos removem as camadas mais superficiais e causam inflamação em função do atrito”, aponta o dr. Cristiano.

A esfoliação abre os poros e os deixa mais expostos a bactérias. Faça isso apenas com profissionais especializados que saberão tratar a pele e hidratá-la corretamente após o procedimento.

4. Tomar mais de um banho por dia

A não ser que você sue muito e precise! Caso contrário, escolha um horário e tome a chuveirada apenas uma vez. Quanto menos a gente esfregar o corpo, melhor pra nossa pele.

5. Usar o mesmo sabonete no corpo e rosto

“A pele do rosto demanda cuidados específicos”, defende a dra. Daniela. Peça ao seu dermatologista recomendar os sabonetes adequados para cada parte!

6. Secar bem o corpo após a chuveirada

“O ideal é, após desligarmos o chuveiro, secarmos levemente o corpo com a toalha. Em seguida, devemos aplicar o hidratante, ainda com algumas gotas pela superfície corporal”, orienta o dr. Cristiano.

“Isso favorece uma penetração maior do hidratante na pele”, afirma a dermatologista Daniela Neves.

7. Lavar o cabelo todo dia

“Se seu couro cabeludo for mais ressecado e sensível, espace as lavagens”, afirma a dra. Flávia.

E lembre-se de aplicar o condicionador longe da raiz e remover bem o produto para não causar ou piorar a oleosidade do couro cabeludo. “Nunca deixe o cabelo molhado nem o prenda úmido, pois isso facilita a proliferação de fungos”, explica a dermatologista.

8. Escolher um sabonete cheiroso

Mais do que ter um odor agradável, é preciso que o sabonete tenha um pH adequado. “Cada vez mais as formulações de sabonete tentam manter o pH mais próximo do pH da pele, que é ligeiramente ácido, por volta de 5.6/ 5.4, e também com mais substâncias hidratantes”, afirma a dra. Denise. Procure por esses!

“Prefira os neutros, cremosos e líquidos, cuja formulação tenha mais princípios hidratantes e menos desengordurante”, orienta a dra. Denise.

Fique atenta para que ele seja adequado ao seu tipo de de pele. “As mais oleosas e acneicas precisam um tipo de sabonete, ao passo que peles ressecadas e danificadas se beneficiam de loção de limpeza mais delicada”, diz a dra. Daniela.

9. Perder a hora no banho

“Em média, 5 minutos é o tempo máximo para ficar embaixo da água. Mais do que isso, você vai tirar muito da oleosidade natural da pele e a gordura fundamental de lubrificação e proteção”, orienta a dra. Laís.