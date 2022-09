Vacinas contra varíola do macaco chegam ao Brasil ainda em setembro

O Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou que a primeira leva de vacinas contra a varíola dos macacos, a monkeypox, deve chegar ao Brasil ainda neste mês. O médico fez a declaração em uma entrevista ao programa Brasil Em Pauta, da TV Brasil. As primeiras 50 mil unidades do imunizante serão aplicadas em profissionais de saúde

É previsto que as vacinas cheguem no país na segunda quinzena de setembro, de acordo com Queiroga. Até ontem (19), o Brasil somava 6.869 casos da doença. Rio de Janeiro, São Paulo e Goiás são os Estados com o maior número de infecções pelo vírus, segundo os dados do Ministério da Saúde.

“Estudos já mostram que uma dose dessa pode ser fracionada em cinco doses. Então, nós podemos beneficiar um número maior de pessoas. A princípio são aqueles que têm contato com o material contaminado”, disse.

O imunizante MVA-BN é do laboratório dinamarquês Bavarian Nordic, o único que fabrica uma vacina já aprovada contra a monkeypox. A vacina é comercializada como Imvanex na Europa, licenciada desde 2013, como Jynneos nos Estados Unidos e Imvamune no Canadá.

A Jynneos/Imvanex/Imvamune possui duas doses, com um intervalo de quatro semanas entre cada uma. De acordo com Queiroga, o esquema de aplicação será o mesmo indicado pelo laboratório, respeitando as duas doses.

Em agosto, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou a liberação da vacina MVA-BN e do medicamento tecovirimat para o tratamento da doença. Lembrando que o imunizante não foi feito exclusivamente contra a varíola dos macacos e sim contra a varíola humana. Os dois vírus fazem parte da família ortopoxvírus, sendo assim, essa vacina também pode ser usada para prevenir contra a monkeypox.