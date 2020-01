Urologista é médico de mulher, sim! Saiba quando procurar o especialista

Mulher vai ao ginecologista e homem vai ao urologista. Certo? Errado! Urologista também é médico de mulher e tem função importantíssima quando o assunto é o trato urinário de qualquer sexo. O profissional especializado nessa área é responsável por tudo o que envolve o aparelho urinário do corpo humano.

A visita ao urologista deve ser feita sempre que você sentir que algo não vai bem – pode ser um xixi com sangue, um incômodo ao urinar, dor nos rins, escapes de urina… O problema é que as mulheres não têm o hábito de consultar esse especialista e aí os problemas acabam sendo maiores. Os médicos indicam que o câncer de bexiga é diagnosticado tardiamente em mulheres (o atraso é 4 vezes maior do que em homens) porque sintomas como sangue na urina acabam sendo vistos como infecção urinária e tratados de forma errada, adiando e piorando o problema.

A incontinência urinária é outro problema sério que deve ser levado ao urologista, mas, infelizmente, ainda é tratado com certo preconceito e vergonha por parte das pacientes. E mesmo as infecções urinárias por repetição, relatos muito comuns em consultórios ginecológicos, podem ser uma manifestação de problemas na bexiga, uretra ou rins.

Sendo assim, nunca descarte uma visita a um urologista, que avaliar minuciosamente seu aparelho urinário!

Quando a mulher deve procurar um urologista?

“De modo geral, uma frequência recorrente só é recomendada caso já esteja em acompanhamento ou tratamento de algum problema”, diz o urologista Gabriel Barbosa Franco. Mas caso você sinta que há algo de errado com seus sistema urinário ou tenha uma predisposição a alguma patologia do trato urinário, vale a pena marcar um consulta.

Conheça algumas das disfunções importantes que podem te levar ao urologista: