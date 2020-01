Tudo sobre coletor menstrual: como comprar, colocar (15 dobras) e cuidar

A situação é comum: a mulher compra o famoso copinho acreditando que ele vai mudar a vida, que nunca mais vai comprar absorvente. Mas quando ela parte para a ação, não é tão simples assim. Inserir o coletor menstrual no canal vaginal pode parecer uma missão impossível. Não, você não está sozinha! E, sim, dá para fazer direitinho e chegar finalmente àquela parte de mudar a sua vida!

“A única desvantagem do coletor é o período de adaptação”, afirma Luisa Cardos, representante da categoria de Marketing da Korui, empresa que vende o produto.

Então vamos lá: para te ajudar nessa missão, ilustramos de forma didática algumas dobras possíveis para que ele encaixe direitinho e você se sinta confortável. Uma delas deve dar certo, não desista! Além disso, listamos os tipos de coletores do mercado para que você acerte na compra. E ainda tem dicas para cuidar do seu copinho.

As 15 dobras

Para colocar o coletor menstrual com mais facilidade, tente uma destas dobras. O ideal é que ele fique posicionado na entrada do canal vaginal e, assim como acontece com o absorvente interno, não seja sentido quando estiver lá dentro.

Conforme conta Martina Borrat, da também produtora Fleurity, “por ser composto de silicone medicinal, ele é super maleável”, o que além de proporcionar conforto, faz com que seja bastante fácil moldá-lo.

Tipos de coletor

Já tentou todas as dobras possíveis e ainda não conseguiu se sentir confortável? Talvez você ainda não tenha achado o modelo certo!

As marcas que consultamos possuem diferentes tipos de coletores. Os critérios analisados para a seleção envolvem “a provável abertura do colo do útero e as pequenas variações do canal vaginal”, explica Deborah Dias, da equipe de comunicação da Inciclo, que considera fatores como idade e experiência de parto.

Inciclo

Tipo A: feito para mulheres com mais de 30 anos e/ou com filhos

Tipo B: ideal para mulheres com menos de 30 anos e sem filhos

Teen: deve ser utilizado da primeira menstruação até os 19 anos de idade

Fleurity

Tipo 1: indicado para mulheres com mais de 30 anos e/ou que já passaram por uma gestação

Tipo 2: confeccionado para aquelas com menos de 30 anos e que ainda não passaram por uma gestação



Fleurity Mini: para mulheres com colo do útero baixo, canal vaginal estreito, problemas com ressecamento vaginal, virgens e quem passou por alguma cirurgia de reconstrução

Korui

Leve: ideal para mulheres mais jovens, de fluxo leve ou que possuem colo de útero baixo

Normal: para quem tem fluxo normal e colo de útero com altura média

Intenso: para as mulheres de fluxo intenso e colo de útero alto

para as mulheres de fluxo intenso e colo de útero alto

Lembre-se: se estiver tudo certo com o modelo que você escolheu e o modo como está inserido, não haverá vazamentos e nem desconforto.

Outras dicas importantes para quem quer usar coletor menstrual