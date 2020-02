Soja: saúde à mesa

A soja faz muito bem ao organismo

Foto: Dreamstime

Ela é um dos grãos mais completos que existem e pertence à família das leguminosas secas (junto com o feijão, a lentilha e o grão de bico). A soja é rica em proteínas, lipídeos, fibras, vitaminas e minerais. Além disso, contém isoflavonas – substâncias que reduzem as taxas de colesterol ruim (LDL) e que ajudam a prevenir as doenças do coração.

Outra ótima notícia é que essas substâncias equilibram as quantidades de um hormônio feminino chamado estrógeno. “Isso ameniza os sintomas desagradáveis da menopausa”, explica Liliana Bricarello, do Departamento de Nutrição da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo (Socesp). Conheça os benefícios da soja e aproveite-a melhor em seu cardápio diário.

Carne de soja ou bovina?

Compare os valores nutricionais dos dois tipos – uma vegetal, outra animal: