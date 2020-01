Síndrome de burnout é reconhecida como doença pela OMS

Também conhecida como esgotamento profissional, a síndrome de burnout agora está oficialmente inclusa na Classificação Internacional de Doenças (CID), que está em sua décima primeira revisão. A decisão foi tomada pela assembleia da Organização Mundial da Saúde, reunida em Genebra desde o o dia 20 deste mês.

Todos os Estados Membros da organização aprovaram a CDI-11, que entrará em vigor a partir de janeiro de 2022.

O que é a síndrome de burnout?

Segundo à nova classificação, a síndrome de burnout pode ser definida como:

“Resultado de estresse crônico no local do trabalho que não recebeu tratamento adequado. A síndrome é caracterizada por três circunstâncias: 1) sentimentos de exaustação e esgotamento de energia; 2) aumento do distanciamento mental ou de sentimentos negativos e cinismo relacionados às tarefas a serem realizadas; and 3) eficiência profissional reduzida.”

O documento ainda alerta que doença se refere exclusivamente ao ambiente de trabalho e, portanto, não devem ser aplicada para descrever experiências em outras áreas da vida.