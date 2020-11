São Paulo pode regredir de fase da quarentena nesta segunda-feira

Com a expansão de casos de Covid-19 na cidade de São Paulo, é possível que a cidade retroceda de Fase no Plano SP.Das cinco fases do plano, atualmente a capital paulista está na fase 4, verde, a menos restritiva, e uma regressão pode ser anunciada nesta segunda-feira.

O anúncio será feito pelo governador João Dória (PSDB) e pelo prefeito Bruno Covas (PSDB), reeleito ontem, com 59% dos votos válidos. Se houver uma mudança, ela será regional, ou seja, não vai valer para todo o estado paulista.

A quarentena já foi prorrogada em todo estado até o dia 16 de dezembro. As internações de infectados pelo novo coronavírus têm subido, segundo dados da Secretaria do Estado de Saúde de São Paulo. A alta medida no sábado, 28, foi de 20% na comparação com o período anterior, de 28 dias atrás.

No entanto, o prefeito Covas afirmou, no mesmo dia, que a cidade de São Paulo estava estável em relação ao número de casos e de óbitos pela doença. A taxa e ocupação de leitos de UTI estava, também no sábado, em 58%, na Grande São Paulo.

