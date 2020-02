Saiba quais vacinas tomar depois dos 18 anos

Fique atenta a seis vacinas que você deve tomar na fase adulta

Foto: Dreamstime

Quem disse que vacina é coisa de criança? Mesmo depois dos 18 anos, precisamos nos imunizar contra determinadas doenças. “Difteria e tétano, por exemplo, podem levar à morte, mas são facilmente evitadas com uma simples picada”, explica o infectologista Renato Grimbaum. Então, proteja-se!

A seguir, o médico cita seis vacinas importantes que você deve tomar.

Difteria e tétano

Nome da vacina: dupla tipo adulto

Por que e quando você deve tomá-la: ambas as doenças são causadas por toxinas produzidas por duas bactérias. A difteria provoca inflamação na mucosa da garganta, do nariz e da traqueia e pode até afetar o sistema cardiovascular. Já o tétano faz com que o doente tenha espasmos musculares. Todos devem tomar a vacina a cada dez anos.

Febre amarela

Nome da vacina: febre amarela

Por que e quando você deve tomá-la: enfermidade viral contraída através da picada de um mosquito contaminado. Os principais sintomas são dor de cabeça, febre, calafrios, dor no corpo, pele e olhos amarelados. Devem tomar a vacina pessoas que moram ou decidam viajar para locais de risco, como Amapá, Tocantins, Maranhão e Mato Grosso, entre outros.

Hepatite B

Nome da vacina: hepatite B

Por que e quando você deve tomá-la: o contato com sangue ou secreções contaminadas é o meio de transmissão do vírus. O paciente pode tanto não apresentar sintomas e se curar naturalmente como sentir náusea, dor abdominal e ter a pele amarelada. Qualquer um que tenha contato com sangue, como manicures e enfermeiras, precisam das três doses da vacina.

Sarampo, caxumba e rubéola

Nome da vacina: tríplice viral

Por que e quando você deve tomá-la: as três têm causa viral. O sarampo consiste na infecção do sistema respiratório; a caxumba provoca inchaço nas glândulas salivares; e a rubéola, o aumento das glândulas do pescoço. Recomenda-se que mulheres tomem a vacina três meses antes de engravidar. Também é indicada para pessoas que estejam em local de surto de uma das doenças.

Gripe

Nome da vacina: influenza sazonal

Por que e quando você deve tomá-la: contraída por via respiratória ou contato direto com secreções contaminadas, essa doença viral provoca febre, dor no corpo, fadiga e tosse. Especialmente indicada para idosos e pessoas com doenças do coração, pulmão e rins, deve ser tomada anualmente.

Pneumonia

Nome da vacina: pneumo 23

Por que e quando você deve tomá-la: a inflamação nos pulmões causa febre alta, dor de cabeça, calafrios e dor no peito. Pode ser contraída por via respiratória, transfusão de sangue ou contato com secreções contaminadas. A vacina é indicada para portadores de doenças crônicas no pulmão ou coração.