Saiba o que é o terçol e como se proteger dessa bolinha no olho

O terçol é uma inflamação nas pálpebras

Foto: Getty Images

A bolota dolorida, que surge do nada, é uma inflamação nas pálpebras. Ali existem glândulas produtoras de gordura e, pela falta de sorte ou, como preferem os médicos, por predisposição, tem gente que fabrica mais do tal sebo. Isso entope as glândulas e provoca o inchaço e o acúmulo de pus no local. “Mas o terçol também ocorre pela ação de bactérias que se instalam nas pálpebras”, diz a oftalmologista Denise de Freitas, da Universidade Federal de São Paulo. Capriche na higiene do rosto!

Remédio do tempo da vovó

A simpatia manda aquecer objetos de metal – anel, cabo da faca – e esfregar no olho para acabar com o terçol. Realmente, o calor diminui a inflamação. Mas se o objeto estiver sujo, o problema pode se agravar.

Atenção às crianças!

Menores de 6 anos, que sofrem com terçóis grandões com frequência, precisam de mais cuidado. O inchaço exagerado pode prejudicar a visão e até deformar a córnea. Resultado: a criança vai precisar de óculos.