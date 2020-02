Respire bem com guaco

Invista no xarope de guaco para acabar

com a tosse

Foto: Getty Images

A vovó já dizia: um bom xarope de guaco é tiro e queda para acabar com as crises de asma e bronquite. Se você não levou a sério, acredite: ela tinha razão!

A ciência comprovou as propriedades medicinais dessa erva e atestou que ela desobstrui as vias respiratórias.

A planta, também conhecida como erva-da-serpente, cipó-catinga e erva-de-cobra, concentra nas folhas uma substância chamada cumarina, responsável por deixar livre o ar que circula pelo peito e pelo nariz. Saiba como extrair os benefícios do guaco e plante-o em casa mesmo, num vaso.

3 benefícios diferentes do guaco

1. As folhas aliviam os sintomas de reumatismo e varizes. Basta esfregá-las nos locais doloridos.

2. Simples bochechos com guaco ajudam a evitar a cárie e a placa dental bacteriana.

3. Em algumas regiões, o macerado de guaco é aplicado sobre picadas de cobras e outros animais peçonhentos. Os índios usam a planta com essa finalidade.