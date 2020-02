Quiropraxia: a terapia que cuida da sua coluna e alivia a dor de cabeça

O quiropraxista usa as mãos para remover interferências que desajustam a coluna vertebral

Foto: Getty Images

Assim como um carro, o corpo humano também tem uma mecânica. Para funcionar a todo vapor, ele deve estar bem alinhado. Se isso não acontece, o corpo acende o sinal vermelho e as dores aparecem. “O papel da quiropraxia é justamente identificar problemas na coluna e resolver os sintomas do corpo causados por eles”, explica o quiropraxista Luiz Heihati, da clínica Quirovida, de São Paulo. Saiba mais sobre esse tipo de tratamento:

O que é quiropraxia?

É um tratamento que detecta e corrige problemas na coluna vertebral. O quiropraxista usa as mãos para remover essas interferências por meio de ajustes na coluna, para que o corpo funcione de forma plena. A quiropraxia também atua de forma preventiva.

Pessoas de qualquer idade podem fazer esse tratamento?

Qualquer pessoa pode se tratar com a quiropraxia. O que muda é a técnica que será determinada pelo quiropraxista para cada paciente.

Quanto tempo leva para a recuperação?

Como cada corpo responde de uma forma, é impossível prever um tempo exato de recuperação. No entanto, uma única sessão pode trazer grandes resultados.

Como é feito o tratamento?

É realizado por meio de ajustes específicos na coluna, com o objetivo de corrigir os desvios e remover os obstáculos que dificultam a chegada dos estímulos nervosos a certas partes do corpo, como braços, pernas e órgãos.

Por que problemas na coluna provocam dor de cabeça?

As atividades cotidianas, os movimentos repetitivos e a postura incorreta podem fazer a coluna cervical (região do pescoço) perder seu alinhamento. Isso provoca uma interferência na raiz dos nervos, impedindo que eles transmitam os estímulos nervosos normalmente. Como alguns nervos que saem da cervical se comunicam enxaquecacom estruturas da cabeça, é ela quem sofre as consequências e emite, como aviso, o sinal de dor.

Cuidado com os remédios!

Um erro comum dos pacientes com enxaqueca é tomar medicamentos em excesso. “O uso contínuo de analgésicos enfraquece o sistema antidor do nosso corpo, o que deixa o problema ainda mais crônico”, explica o médico Ariovaldo Alberto da Silva Junior, de Belo Horizonte (MG).