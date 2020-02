Postura correta ajuda a sua saúde

Encontre a psotura perfeita no dia a dia e

tenha vários benefícios de saúde e beleza

Foto: Getty Images

Veja abaixo quais as melhores formas de endireitar a coluna de vez. Importante lembrar que achar a postura ideal é apenas uma questão de treino. Por isso, comece a se policiar já.

No trabalho

Alinhe o corpo na cadeira, sente-se de frente para a mesa, com os pés no chão, e contraia o abdome. Apoie os cotovelos na mesa ou nos braços da cadeira. Evite cruzar as pernas e curvar o tronco para frente.

No sofá

Mantenha os joelhos a 90”, apoie os pés no chão e as costas no sofá. Se preferir, coloque uma almofada pequena no final da coluna. Fique de frente para a TV e evite sofás fundos e moles.

Em pé

Mantenha o equilíbrio entre os pés, dividindo bem o peso do corpo. Contraia o abdome levemente e procure alinhar os ombros com as orelhas. Evite projetar a cabeça para frente e esticar muito os joelhos.

6 razões para treinar

Confira como o esforço para deixar a coluna sempre no lugar certo vale a pena

1. Esconde a barriga ”Ficar mais ereto melhora a curvatura e a aparência do abdome”, diz o professor Ayrton José Martins, da PUC Campinas.

2. Evita dor de cabeça Para turbinar esse efeito, preste atenção para não curvar a cabeça para frente.

3. Facilita a digestão Não incline o tronco para frente. Do contrário, pode comprimir órgãos e piorar a digestão.

4. Dá mais flexibilidade Isso porque a postura ideal impossibilita as articulações de se contraírem.

5. Melhora problemas circulatórios O sangue tende a fluir mais facilmente quando você mantém a posição certa.

6. Diminui o nervosismo Como os ligamentos não ficam tensionados, o nível de estresse reduz. “Com a coluna reta, o peso dos ombros some e diminui a tensão do trabalho, por exemplo”, diz a fisioterapeuta Adriana Moreira Santana, do Grupo Plástica e Beleza.

Muito mais confiante

Segundo o dr. Francisco Miguel, presidente da Escola de Postura do Brasil, o modo como você se porta é o cartão de visitas da personalidade. ”Tanto os bons quanto os maus momentos ficam registrados durante a vida de uma pessoa e vão formando a postura diária”, explica. Normalmente, quem é triste, depressivo, tende a ser mais curvado e isso é notado logo de cara em uma entrevista de emprego. Por outro lado, quem tem confiança demais, estufa o peito e pode provocar uma lordose e hérnia de disco. ”O ideal é encontrar o equilíbrio”, conclui o doutor.