Por que o intestino fica preso na TPM e como resolver esse problema?

Sensibilidade além do comum, peitos inchados (e o resto do corpo também) e vontade de comer todo o chocolate do mundo são alguns dos sintomas mais comuns e mais falados da TPM. Além deles, um que muitas mulheres sentem, mas poucas comentam, é o intestino preso: vai chegando a época da menstruação e as idas ao banheiro passam a ser para fazer xixi apenas.

É incômodo, porém fácil de contornar e evitar. Vem com a gente entender!

Hormônios x intestino preso

O grande responsável pela prisão de ventre na TPM é o hormônio progesterona, cujos níveis aumentam após a ovulação caso não haja uma fecundação e uma consequente gravidez – ou seja, no período antes de a menstruação ocorrer.

A progesterona relaxa toda musculatura lisa do organismo para facilitar a liberação da menstruação. Só que esse toda musculatura lisa significa que é toda mesmo, incluindo a do intestino, que fica mais flácido e mais lento. O relaxamento inibe os movimentos peristálticos, responsáveis pelo trânsito do alimento pelo sistema digestivo. Resultado: menos fezes, mais gases, mais chateção.

E atenção: quem sofre de intestino preso na TPM tende a ficar com a irritabilidade lá em cima. É que a maior parte da serotonina, um dos hormônios responsáveis pela nossa felicidade, é produzida no intestino. Se ele não funciona direito, o nível de serotonina cai e o bem-estar some, afetando até o sono. Mais um motivo para se cuidar e ajudar o intestino na TPM. Agora vamos lhe contar como.

Como se livrar da prisão de ventre durante a TPM

Se você estiver lendo tudo isto enquanto seu intestino está preso devido à TPM, siga as seguintes dicas dos especialistas para resolver o problema:

– O mais rápido é tomar um laxante, mas você só deve fazer isso sob orientação médica: peça para sua/seu ginecologista receitar o mais adequado para você;

– Beba muita água, para deixar o bolo fecal menos endurecido;

– Coma frutas e verduras que estimulem os movimentos peristálticos, como mamão, ameixa e folhas verde escuras.

Como evitar o intestino preso na próxima TPM

Mas se você já tiver passado pela TPM e quiser que seu intestino não fique preso na próxima, já adote estas recomendações dos médicos que falaram para esta matéria:

– Tome probióticos para regular a flora intestinal em médio e longo prazo;

– Torne a ingestão de dois litros de água um hábito diário;

– Inclua alimentos com fibras à sua alimentação diária (leguminosas – como o feijão e a ervilha –, grãos – como o arroz e o milho –, cereais em geral);

– Adote alguma atividade física constante – 15 minutos de caminhada por dia já são suficientes – para que o organismo todo funcione mais harmonicamente.

Fontes consultadas: Flavia Nogueira (ginecologista e obstetra), Karla Zacharias (ginecologista especialista em reprodução humana da Huntington Medicina Reprodutiva), Renata de Camargo Menezes (ginecologista e obstetra, diretora da Engravide e membro das Sociedades Brasileiras de Reprodução Humana e de Reprodução Assistida), Alberto Guimarães ginecologista e obstetra) e Paulo César Zimmermann Felchner (professor adjunto da Escola de Medicina da PUC-PR, Ginecologia e Obstetrícia)