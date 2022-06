Por que as vacinas são tão importantes?

Há muitos anos as vacinas nos ajudam a ser mais saudáveis. Registros históricos mostram que a primeira delas surgiu em 1796. De lá para cá, muita coisa mudou, mas os benefícios da imunização só cresceram – assim como sua segurança. No mundo, a Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que entre 2 milhões e 3 milhões de vidas são salvas a cada ano devido aos programas nacionais de vacinação.1

Para reforçar a importância da proteção por meio das vacinas, especialistas da Dasa – maior rede de saúde integrada do país – trazem um panorama de imunizantes importantes que contribuem para a saúde individual e coletiva.

Sempre é hora de se vacinar contra a gripe

Potencializada pelos altos números de contaminação do vírus Influenza nos últimos meses, a vacina contra a gripe esteve nos holofotes em 2022. “A vacina distribuída pelo SUS é a trivalente. Ela protege contra dois subtipos de influenza A e um subtipo de influenza B. Já o setor privado oferece imunizante contra os quatro subtipos – dois da influenza A e dois da influenza B. Ou seja, há uma cobertura maior”, explica a dra. Maria Isabel de Moraes Pinto, infectologista do laboratório Delboni Auriemo, em São Paulo.

“A vacina da gripe tem poucos eventos adversos porque é inativada, ela é feita com um vírus morto. Eventualmente, algumas pessoas sentirão dor de cabeça ou febre nas primeiras 24 horas – é pouco comum, mas pode acontecer”, afirma o dr. Alberto Chebabo, infectologista da Dasa e presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI).

Atenção à meningite e ao HPV

A meningite é uma doença grave que atinge o sistema nervoso central. Há tipos virais, bacterianos e fúngicos, e os sintomas podem ser diversos. “Hoje, há uma excelente cobertura vacinal a partir do avanço em relação à compreensão da meningite. Sabemos que as bacterianas, por exemplo, por muitos anos representaram um grande causador de mortes e de sequelas gravíssimas”, diz o dr. David Urbaez, infectologista da Exame Medicina Diagnóstica, em Brasília.

Outra vacina extremamente importante é a contra o HPV, doença transmitida através do contato direto com a pele ou mucosa infectada. A principal forma de transmissão é via sexual, mas também pode acontecer durante o parto normal.

“A prevenção primária do vírus HPV é feita quando o indivíduo não entrou em contato com ele, e ocorre com a vacina. Esse imunizante está liberado nos postos de saúde, onde meninas entre 9 e 14 anos e meninos de 11 a 14 anos podem ser vacinados. A vacina dá imunidade contra os quatro tipos mais agressivos de HPV, é quadrivalente. Também está disponível para adultos na rede privada”, orienta o dr. Izidro Bendet, especialista em patologia clínica e virologia do Sérgio Franco Medicina Diagnóstica, no Rio de Janeiro.

Retomada dos bons números

O Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Brasil é um dos mais completos do mundo. No entanto, a vacinação no país vem caindo desde 2012, especialmente entre o público infantil.2 Além disso, a cobertura em crianças vem despencando nos últimos dez anos, deixando a população mais vulnerável a enfermidades que já estavam eliminadas no país, como sarampo.2

“É tarefa de todos insistir o tempo inteiro na manutenção da cobertura da vacinação. É nosso trabalho recuperar os bons níveis de cobertura porque estamos falando de consequências devastadoras, tanto em número de mortes como em sequelas”, alerta o dr. David, infectologista.

