Pílula anticoncepcional: ela pode acabar te surpreendendo

Programar sua menstruação é uma das vantagens da pílula anticoncepcional

Foto: Getty Images

A boa e velha pílula anticoncepcional ainda pode surpreender você com um pacote de efeitos extra – para o bem ou para o mal.

Surpresa 1: “Pele de Rycah! Essa sou eu”

A pílula anticoncepcional é um mix de hormônios. No comprimido, a dose dos andrógenos (hormônios masculinos) costuma ser leve – diferentemente do organismo de quem tem pele e cabelo oleosos. Ao tomar a pílula, o ovário é colocado para “dormir” e deixa de produzir esses hormônios. Com menos andrógenos circulando, bingo! Em alguns meses, você terá cabelo e pele bons, menos acne e oleosidade.

Surpresa 2: “Querido, hoje não…”

Para algumas mulheres, a pílula pode cortar o tesão, por tornar a testosterona menos disponível. Resultado: desejo em baixa; lubrificação, idem. Antes de culpar a pílula, lembre que um namoro que caiu na mesmice ou o estresse do TCC também detonam o tesão.

Surpresa 3: “Gente, tô livre da TPM!”

O ciclo menstrual é como uma montanha-russa de hormônios, que mexem com as substâncias que (des)controlam o humor – fora outros efeitos colaterais, como enxaqueca, aumento da fome, insônia e cólicas. A pílula ajuda a manter os níveis hormonais sempre constantes e pode impedir que você enlouqueça na fila do supermercado.

Surpresa 4: “Tô gorda. E cheia de celulite”

Existem pílulas de alta dose de hormônios e as com baixa dose. Quanto mais moderna, menos hormônio ela terá. Mas, se você tiver algum problema, seu médico pode indicar uma pílula do primeiro grupo – que pode acentuar a celulite. É que o excesso de hormônios favorece a retenção de líquidos e o inchaço – um dos vilões da celulite. E, embora seja raro, a progesterona do comprimido também pode aumentar a fome.

Surpresa 5: “Biquíni branco. Quando eu quiser”

Programar sua menstruação é uma das vantagens da pílula anticoncepcional – basta emendar as cartelas. Desde que seu médico acompanhe! Depois de quatro ou cinco cartelas sem parar, há risco de escape, aquele sangramento fora de hora. Durante o intervalo para menstruar, você estará protegida também!

Surpresa 6: “Acho que posso estar grávida”

O risco é alto se você estiver tomando outros tipos de medicamento. Antifúngicos, anticonvulsivantes, antibióticos e antidepressivos podem cortar o efeito da pílula. Fique ligada e, em qualquer consulta médica, conte que está tomando anticoncepcional.