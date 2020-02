Ovo, vilão ou mocinho? Saiba como transformá-lo num aliado da sua saúde

Ovo caipira também pode ser branco, sabia?

Foto: Dreamstime

Por muito tempo, o ovo foi acusado de causar problemas do coração ligados ao colesterol. Que balde de água fria para quem adora uma panqueca, um bolo ou mesmo uma boa omelete, né? No entanto, estudos recentes mostram que é seguro, sim, consumir ovos — desde que você não passe de uma unidade por dia. Aproveite para acabar com suas dúvidas:

. Ovo aumenta o colesterol ruim?

Não necessariamente. Se a pessoa tem bons hábitos alimentares, pratica atividade física e tem peso saudável, não há aumento da taxa de colesterol ruim.

. É perigoso comer ovo cru? E com gema mole?

Sim. Isso acontece porque, com o alimento cru ou pouco cozido, muitas bactérias podem sobreviver. Gestantes, idosos, crianças e pessoas com baixa resistência sofrem mais risco e devem redobrar a atenção. A maneira mais segura de consumir ovos é cozinhá-los por 12 minutos.

. Existe diferença entre ovo branco e vermelho?

Sim, mas não de nutrientes — afinal, os dois têm as mesmas substâncias. O que muda é a espécie das galinhas. Aliás, há ovos caipiras brancos ou vermelhos. Os produtores preferem vender os vermelhos, porque poucos consumidores sabem que os ovos brancos também podem ser caipiras.