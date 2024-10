Os melhores tênis para você montar seu look de corrida

A tendência wellness nos fez perceber que o momento do exercício não é sinônimo de desleixo. A corrida pede um look confortável, leve e também muito estiloso. A peça chave dessa combinação, com certeza, é o tênis! Do colorido ao super básico, a escolha dele demonstra seu estilo pessoal e determina a qualidade da sua corrida.

Por isso, selecionamos tênis com ótima qualidade, mas que não deixam de entregar estilo e beleza durante a atividade física. Confira:

Nike Invincible 3

Com alto suporte, amortecimento e responsividade, o Nike Invincible 3 é um dos melhores tênis de corrida do mercado e oferece diversas opções de cores. Desde o mais básico e clean até as combinações coloridas, você pode escolher o que mais combina com você! Compre aqui.

Nike Downshifter 13

A melhor opção para quem adora tênis básico é o Nike Downshifter 13. Suas opções de cores são suaves e seu design clean traz muita sofisticação para o sapato. Feito para corridas, é um tênis macio e com alta ventilação e suporte. Compre aqui.

Nike Air Zoom Alphafly 3

Esse tênis é para quem gosta de exagero. Seu solado alto e cores vibrantes garante um visual diferente dos demais. Feito para maratonas, o Nike Air Zoom Alphafly 3 tem uma altíssima responsividade e propulsão, além da sua leveza e amortecimento. Vale lembrar que outra opção de cor mais básica também está disponível. Compre aqui.

