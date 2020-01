Os alimentos que protegem a saúde da mulher

As melhores armas para afastar uma série de doenças que atingem as mulheres não estão na farmácia. Estão na feira e no supermercado! A ciência comprova: vários alimentos fortalecem o corpo contra infecções, mantêm o coração saudável e até ajudam a evitar o desenvolvimento de alguns tumores. A nutricionista Juliana Rossi Di Croce, da Clínica Equilíbrio Nutricional, nos ajudou a elaborar uma lista que traz o quanto você deve consumir por dia de cada um desses aliados para prevenir diversos males. Confira e pense neles na hora de elaborar o cardápio!

Contra doenças cardiovasculares

Sementes (3 nozes, 6 castanhas, 12 amêndoas)

2 col. (sopa) de azeite de oliva ou óleo de linhaça

4 col. (sopa) de cereais integrais

São fontes de gorduras insaturadas, que ajudam a diminuir o acúmulo de placas e de gorduras nas artérias

200 ml de suco de uva ou 1 taça de vinho tinto: são fontes de resveratrol, substância que previne a formação de placas de gordura lipídicas no coração, ajuda a diminuir o colesterol e melhora a circulação.

Livre do câncer de mama

100 g de frutas vermelhas (uva, morango, cereja): são ricas em polifenóis, que inibem o crescimento tumoral.

3 xícaras (chá) de chá verde: a bebida tem catequinas e polifenóis e ajuda a evitar o desenvolvimento de células cancerígenas.

2 cenouras + 2 pratos (sobremesa) de vegetais verde-escuros: fontes de magnésio, carotenóides e fibras, que previnem a proliferação de tumores.

1 col. (sopa) de linhaça ou 2 col. (sopa) de azeite: fontes de ômega 3, bom anti-inflamatório.

Sem cistite (infecção urinária)

1 copo (200 ml) de suco de cranberry: a frutinha, antioxidante, afasta o risco de infecções urinárias.

1 iogurte natural: cheio de probióticos, mantém a flora intestinal equilibrada. Iogurte fortalece os ossos. Prefira o desnatado.

1 fruta cítrica (laranja, mexerica, limão)

Esses alimentos fornecem boas quantidades de vitamina C, que ajuda a fortalecer o sistema imunológico, deixando o organismo menos vulnerável a infecções

Afaste a osteoporose



2 copos de leite de soja ou 3 fatias de queijo branco ou 12 amêndoas ou 1 col. (sopa) de gergelim ou 2 unidades de iogurte natural: boas fontes de cálcio e vitamina D, fundamentais para a manutenção do tecido ósseo.

1 porção de carne magra ou 1 ovo ou 5 nozes ou 1 castanha-do-pará ou 1 prato (sobremesa) de vegetais verde-escuros: têm outros minerais envolvidos na formação dos ossos, como magnésio e fósforo.

3 sardinhas: o peixe é rico em cálcio e vitamina D.

3 col. (sopa) de soja: a oleaginosa é rica em isoflavona, substância semelhante ao hormônio estrógeno. Ajuda os ossos a absorver os minerais.

2 bananas ou 3 col. (sopa) de abacate: fontes de B6 e magnésio, que estimulam a produção de serotonina, substância ligada ao bem-estar.

30 g de chocolate amargo: fonte de triptofano, que ajuda no combate à depressão.

1 posta de peixe: rico em ômega 4, que melhora a saúde neurológica.

3 castanhas-do-pará ou 5 nozes ou 10 amêndoas: ajudam a reduzir sintomas da depressão e diminuir a ansiedade e o estresse.

1 fatia de melancia ou mamão ou 1 tangerina ou 1 limão: essas frutas são ricas em triptofano, aminoácido que ajuda na produção de serotonina e é conhecido como agente do bom humor.

Frutas, ricas em vitaminas, melhoram as defesas do corpo

Candidíase

2 col. (sopa) de óleo de coco ou de óleo de orégano: contêm ácido láurico, poderoso antioxidante.

Alho à vontade: é um antifúngico e antimicrobiano natural.

Alecrim à vontade: também é antimicrobiano.

Infertilidade

3 nozes: têm vitamina E, que fortalece as paredes do útero.

60 gramas de inhame: contêm fitoestrógenos, que atuam como hormônios femininos.

Mioma

3 unidades de sardinha ou 2 gemas ou 1 filé de salmão: têm boas doses de vitamina D. Estudos recentes comprovam que níveis adequados desse nutriente diminuem os riscos de formação de miomas uterinos. Tomar de 10 a 15 minutos de sol por dia é importante para garantir o aporte necessário de vitamina D.

Nozes são ótimas aliadas de quem quer engravidar.

Prisão de ventre