Organização Mundial da Saúde anuncia o fim da pandemia da gripe H1N1

Foram registradas 95 mortes por H1N1 no Brasil em 2010

Foto: Getty Images

A Organização Mundial da Saúde (OMS) anuncia nesta terça-feira (10) o fim da pandemia da gripe H1N1. Segundo o grupo, isso significa que o vírus continua circulando no mundo, mas junto com outros vírus sazonais, de gripe comum, e em intensidade diferente entre os países.

Alguns deles, como Índia e Nova Zelândia, ainda têm apresentado epidemia pela gripe H1N1. De acordo com a OMS, o monitoramento epidemiológico mostrou que o vírus não sofreu mutação para formas mais letais, a resistência ao antiviral fosfato de oseltamivir não se desenvolveu de forma importante e a vacina se mostrou uma medida eficaz para proteger a população.

No entanto, a OMS alerta que, mesmo com a mudança de nível, o monitoramento e as ações preventivas devem continuar, especialmente em relação aos grupos mais vulneráveis para desenvolver formas graves da doença, como gestantes, portadores de doenças crônicas e ainda em crianças menores de dois anos.

De 1º de janeiro a 31 de julho de 2010, foram confirmados pelo Ministério da Saúde 753 casos de pessoas com o vírus H1N1 no brasil e que precisaram de internação, além de 95 mortes decorrentes da doença. Em 2009 foram registrados 46.100 casos graves e 2.051 óbitos.