Sul da Índia adota isolamento contra vírus de alta mortalidade

As autoridades do estado de Kerala, no sul da Índia, vem realizando uma verdadeira operação preventiva contra a propagação do vírus chamado Nipah, uma tipologia de contágio da espécie Henipavírus que atinge alguns estados indianos, que já infectou 130 pessoas e deixou dois mortos apenas nesta semana.

A medida de isolamento realizada pelas autoridades indianas inclui o fechamento de diversas escolas, escritórios e até mesmo o controle de circulação de pessoas em transportes públicos. Segundo a Ministra de Estado, Veena George, a medida de isolamento é uma maneira de iniciar o rastreamento de contágio do novo vírus: “Estamos nos concentrando em rastrear precocemente os contatos de pessoas infectadas e isolar qualquer pessoa com sintomas”, declarou George.

Autoridades de saúde locais informaram que 130 pessoas testaram positivo para o vírus, e que um adulto e uma criança morreram após apresentarem sintomas.

A nova variante que atinge o sul da Índia se trata de uma cepa descendente de uma outra identificada em Bangladesh, no início de agosto. O Nipah vírus possui uma alta taxa de letalidade, mas, em contrapartida, sua taxa de contágio é consideravelmente baixa. “O movimento público foi restringido em partes do Estado para conter a crise médica”, completou a diplomata.

O que é o Nipah vírus?

O Nipah vírus pertence à família Paramyxoviridae, responsável por desenvolver a doença de Nipah, que pode ser transmitida aos seres humanos através do contato com fluidos corporais de morcegos e porcos, provocando o desenvolvimento de síndromes respiratórias agudas até encefalias mortais.

Seu primeiro registro foi em 1999, durante um surto entre criadores de suínos e outras pessoas que mantinham contato próximo com animais selvagens nas regiões da Malásia e de Cingapura.

Durante este primeiro surto, 21 dos 23 infectados pelo Nipah vírus vieram a óbito. Mais tarde, entre 2019 e 2021, outras 2 pessoas morreram devido aos sintomas da doença.

Desde 30 de agosto, o governo indiano registou 2 mortes pelo Nipah vírus, reforçando as autoridades e população a tomarem medidas de contingência em caráter de urgência em sete vilarejos do distrito de Kozhikode.

Sintomas do Nipah vírus

Os sintomas do Nipah vírus podem incluir:

Dor muscular;

Encefalite, que é a inflamação do cérebro;

Desorientação;

Náuseas;

Febre;

Dor de cabeça;

Diminuição das funções mentais, que pode evoluir para o coma em 24 a 48 horas.

Até o momento, não existem alternativas medicamentosas e vacinas para a prevenção do Nipah Vírus, apenas o tratamento de seus sintomas. Também não foram registrados casos fora da Índia.