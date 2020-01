Mostrar histórico de vacinas poderá ser obrigatório em escolas e empresas

Na última semana, foi anunciado que o Brasil não terá mais o certificado de país livre do sarampo, tudo por causa da queda da vacinação no país. Para reverter esse quadro, o Ministério da Saúde busca implantar uma série de novas medidas que incentivam a vacinação.

O objetivo do governo é deixar as taxas de imunização acima de 95%, aumentando cerca de 15 pontos percentuais. Entre as ações está a organização de um projeto de lei que irá tonar obrigatória a apresentação de carteirinha de vacinação ao matricular uma criança na escola.

Para aumentar as coberturas vacinais em todo o país, o ministro @lhmandetta afirmou que enviará medidas importantes ao Congresso Nacional como a exigência do certificado de vacinação, não impeditiva, de ingresso na escola e no serviço militar. Foto:Rodrigo Nunes/MS pic.twitter.com/Utcca0zGvQ — Ministério da Saúde (@minsaude) March 20, 2019

A ideia é dar um prazo para a atualização da carteira de vacinação, mas se os pais não o cumprirem, o Conselho Tutelar poderá ser acionado. A matrícula em si não será vetada, mas, como afirmou o Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, em entrevista à Folha de S.Paulo, é importante “lembrar que os não vacinados trazem para dentro da escola um risco coletivo”.

Outra medida que está sendo estudada pelo Ministério é a obrigatoriedade da cobrança, por parte de empresas, do status vacinal de todos os seus funcionários, independentemente da área de trabalho e periculosidade da função.

“Não é uma coisa restritiva. Os médicos podem solicitar o histórico de vacinas e, se não tiver atualizado, orientar e trabalhar pra isso”, afirma Mandetta. Então, assim como no caso do ingresso em escolas, a norma pretende incentivar a imunização dos brasileiros e não promoverá limitações.