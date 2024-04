Mortes por dengue em São Paulo sobem de 19 para 33 em uma semana

São Paulo registrou 33 mortes por dengue de janeiro até 27 de março, um aumento de 73,6% em apenas uma semana. E este número pode aumentar, já que outros 80 óbitos estão em investigação.

As informações são do boletim epidemológico da Secretaria Municial da Saúde, divulgado nesta segunda-feira (01). Até o dia 20 de março, a capital acumulava 19 mortes – para se ter uma ideia do tamanho da crise, 2023 inteiro somou 10 mortes pela doença.

Aumento nos casos de dengue

Já o número de casos de dengue em São Paulo aumentou 2.183%, quando comparado o mesmo intervalo de 2023. Este é o maior número desde 2015.

Atualmente, a incidência da doença é de 742,6 casos a cada 100 mil habitantes, o que levou a prefeitura a declarar estado de emergência.

Vacinação contra a dengue

São Paulo e outros 49 municípios do estado receberão doses da vacina contra a dengue para imunizar adolescentes entre 10 e 14 anos em abril, destinadas principalmente para a aplicação de primeiras doses.

No momento, adultos e crianças menores de 10 anos não podem receber o imunizante pela rede pública.

Prevenção da dengue

É essencial tomar cuidados contra a proliferação do mosquito aedes aegypti, principal vetor da doença. Para isso, é preciso investigar possíveis reservatórios de água parada, como caixas d’água, vasos de plantas, que devem receber areia ou ter a água trocada com frequência, e garrafas sem tampa.

Também vale apostar no uso de repelentes contra insetos, que ajudam a reduzir as picadas dos mosquitos.