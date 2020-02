Melhore sua memória!

Passatempos inteligentes, como palavra

cruzada e quebra-cabeça, fortalecem

a memória!

Foto: Getty Images

Ah, essa memória…

Se você sempre esquece datas importantes, deixa de comprar um produto no mercado ou não consegue lembrar o nome de alguém que acabou de conhecer, avalie se anda estressada demais. “Muitos jovens que acreditam ter falta de memória estão passando por outro tipo de problema que leva à falta atenção”, diz o neurologista Antônio Cesar Galvão. E sem atenção é mais difícil concentrar-se, impedindo a absorção da informação. Consulte um médico quando sentir que essa falha atrapalha o dia a dia.

Exercícios que ajudam a turbinar a memória!

Os vilões

Fumar, ter uma vida sedentária e beber em excesso são costumes que afetam a memória. Portanto, fuja desses vilões! Sabe quando você bebe demais em uma festa e se esquece de quase tudo? Isso acontece porque o álcool é um depressor do sistema nervoso e, por um período, faz o cérebro não funcionar. Já a atividade física, por exemplo, libera endorfina, traz uma sensação boa para o cérebro e, assim, otimiza a memória. “Tudo o que faz bem para a saúde também é bom

para a memória”, afirma o especialista em memória, Martin Cammarota.

Fortaleça sua mente

O melhor jeito para deixar a cabeça tinindo é manter o cérebro funcionando sempre. Para isso, que tal um treinamento divertido? Na página ao lado, você vê uma série de exercícios criativos. Também vale a pena colocar a memória para trabalhar com a leitura. “Leia uma página de um livro com atenção, feche-o e tente se lembrar do que acabou de ler”, diz Antônio Cesar Galvão. Palavra cruzada, quebra-cabeça e sudoku (jogo que envolve números) são outras atividades que usam a inteligência e ajudam a cuidar da memória. Ah: tenha sempre uma boa noite de sono, pois é nesse período que o cérebro consegue reter as informações que recebeu durante o dia.