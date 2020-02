Mel na alimentação é garantia de vida saudável

Diabéticos devem evitar o mel para não

desequilibrar as taxas de açúcar no sangue

Foto: Dreamstime Basta a gripe dar as caras para a gente correr para a cozinha e preparar um chá com… mel! O expectorante néctar das abelhas reergue a gente e prepara o corpo para se defender de infecções. Isso graças à alta taxa de açúcar, que nutre e dá muita energia. O mel também fortalece o sistema nervoso e é um excelente antisséptico e antibiótico. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, ele tem mais de 70 substâncias essenciais ao organismo, o que o torna o alimento mais completo que existe na natureza. Sorte a nossa, que podemos adicionar essa delícia às nossas vidas. 5 efeitos desse doce remédio Veja por que o mel fortalece o corpo e aprenda a adicioná-lo à sua dieta Combate gripes, resfriados e dores de garganta

● Tome 1 colher (sopa) pela manhã e outra à noite. Para completar, beba também chá de alho, limãocravo, canela e mel. Protege de infartos e reduz o colesterol

● Substitua a geleia do pão por uma pasta de mel e canela em pó. Previne a anemia

● Consuma 1 colher (sopa) duas vezes ao dia. Acalma e combate a insônia

● Beba 2 colheres (sopa) antes de dormir. Cura feridas e queimaduras

● Limpe o local com água e, em seguida, passe um pouco de mel na região machucada.

Os 3 tipos de mel

Saiba para que os tipos de mel são indicados

Foto: Getty Images

1. De flor de eucalipto

● Como é

Escuro, tem gosto forte.

● Indicado para

Aliviar tosse e sintomas de resfriado, bronquite, sinusite e dor de garganta.

2. De flor de laranjeira

● Como é

Claro e perfumado, é um dos mais saborosos.

● Indicado para

Acalmar, combater a insônia, regular o intestino e prevenir cãibras.

3. De flor do campo (silvestre)

● Como é

A cor e o gosto variam, de acordo com a variedade das plantas que o originaram.

● Indicado para

Soltar o intestino e eliminar toxinas do organismo.

A dose certa por dia

Duas colheres (sopa) são suficientes para aproveitar todos os benefícios que o mel pode trazer à nossa saúde. Se passar da dose, você pode ganhar uns quilinhos! Crianças a partir de um ano podem consumi-lo sem risco de alergia.