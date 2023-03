Medicina 5.0: como a tecnologia ajuda nos cuidados com a saúde feminina

O mês de março tem como foco diversas reflexões envolvendo o universo feminino. E, entre elas, está o cuidado com a saúde. Em um mundo no qual a digitalização está cada vez mais acelerada, incorporar tecnologia e inovação ao cuidado das mulheres é, também, promover inclusão e fomentar o acesso ao autocuidado, que transcende o tratamento da doença.

E, nesse cenário com muita informação e cada vez menos tempo para o olhar para si, como as mulheres vêm se relacionando com a saúde? Para mapear respostas estratégicas a essa pergunta, os times de CX e data & analytics da Dasa, maior rede de saúde integrada do Brasil, realizaram um levantamento em quatro capitais: São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro e Salvador. O resultado mostrou que as brasileiras estão com baixa motivação para fazer exames de rastreio e acendeu um alerta.

Segundo os achados, é possível dividir as brasileiras em seis personas com relação à saúde: exigentes; motivadas; simplistas; malabaristas; carentes; e desinteressadas. Entre elas, 20,6% só fazem o que é indolor e descomplicado em relação à sua saúde; 20,3% fazem pouco em relação à saúde, mas gostariam de adquirir novos hábitos; 19,2% consideram a saúde um tema importante, porém não têm tempo de se cuidar; 19% costumam realizar exames preventivos; 11,1% são proativas e exigentes em relação aos serviços de saúde; e 9,3% não se submetem a exames ou consultas periódicas antes de apresentar sintomas sérios.

“Em um contexto em que são esperados 66 280 casos novos de câncer de mama, a identificação desses perfis nos ajuda a conversar com as mulheres de forma mais assertiva”, explica Andrea Dolabela, diretora-geral de produtos, marketing, experiência e analytics da Dasa.

Tecnologia para incentivar o cuidado com a saúde

Nesse cenário, a digitalização e a tecnologia podem ser fundamentais entre a manutenção da saúde e o tratamento da doença. Um bom exemplo disso é o uso de inteligência artificial e de análise de dados feito pela Dasa para incentivar suas pacientes a fazer o controle médico anual e lembrá-las no momento certo.

Em doenças cujo diagnóstico precoce salva vidas, as facilidades da tecnologia fazem a diferença: em 2021, 2,8 milhões de mulheres haviam deixado de realizar exames para mapear esse diagnóstico. Mobilizadas a realizarem os exames, porém, mais de 300 000 atenderam ao chamado por meio do Nav, assistente de saúde digital da Dasa. Dessa forma, a empresa consegue identificar quem adiou o acompanhamento e, pela plataforma, fazer o convite para que retomem a rotina preventiva.

“Apesar da retomada gradual dos exames de cuidado e rastreio pós-pandemia, dados indicam que o gargalo de atrasos ainda não foi superado. Com o Nav, as pacientes também podem encontrar seu histórico de exames e agendamentos e fazer o web check-in, que agiliza os processos antes de qualquer atendimento”, afirma Leonardo Vedolin, diretor-geral médico e de cuidados integrados da Dasa.

A telemedicina também é um destaque: no último trimestre de 2022, foram 60 000 teleconsultas – um aumento de 48% em relação ao terceiro trimestre de 2021. A Dasa identificou que mais de 95% dos casos tiveram a resolução pela plataforma virtual. “A telemedicina já se firmou como uma ferramenta complementar eficaz para a integração dos cuidados. Mostrou que é resolutiva e amplia o acesso à saúde. Com a implementação do 5G e o desenvolvimento de novos equipamentos, essa modalidade de atendimento ganhará em escala e profundidade, uma vez que mais procedimentos serão possíveis”, analisa Vedolin. “A expectativa é que a digitalização faça parte da saúde da mulher – e dos demais pacientes – cada vez mais.”

A integração do cuidado com a mulher também no ambiente físico

Para Rafael Lucchesi, diretor-geral de diagnósticos e ambulatorial da Dasa, é importante oferecer um cuidado com a saúde que proporcione uma experiência completa e fluida, phygital, para que haja mais engajamento das pacientes com o seu cuidado com a saúde.

Por isso, a Dasa também oferece espaços físicos totalmente integrados ao digital e voltados para as necessidades femininas. O Espaço Mulher do Salomão Zoppi, por exemplo – marca de medicina diagnóstica da Dasa em São Paulo –, reflete toda a dedicação com a saúde feminina, da gestante, da mãe e de quem ela ama, do início ao fim.

“Possuímos uma gama completa de exames, atendimento e acolhimento da mulher durante a rotina de preparo, realização e explicação de possíveis diagnósticos sensíveis, com destaque para a tecnologia e a estrutura preparada para auxiliar na busca de qualidade de vida e saúde plena. Trabalhamos para acompanhar a paciente durante todos os ciclos de sua vida. A união de tradição, tecnologia e cuidado que acolhe é fundamental para que a marca esteja entre as mais lembradas de São Paulo”, afirma Rafael.

O Espaço Mulher está presente nas unidades Paraíso, Ibirapuera, Lapa e Osasco, com um ambiente exclusivo e pensado para as mulheres de todas as idades, oferecendo maior comodidade, facilidade, cuidado, atenção e privacidade durante a realização dos exames.