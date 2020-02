Magra e com o coração saudável

Aveia e fruta são dois aliados para

manter o peso ideal e ter um coração

saudável

Foto: Getty Images

Nas mulheres, o ataque cardíaco é duas vezes mais fatal do que nos homens. Os motivos? Principalmente fumo e obesidade. Por isso, vale a pena adotar uma dieta balanceada.

Para evitar problemas cardiovasculares, invista em alimentos ricos em vitaminas e fibras. Assim você mantém sob controle os níveis de colesterol ruim, reduz os riscos de infarto e ainda perde peso!

“Escolha alimentos saudáveis e pratique uma atividade física para viver por mais tempo, e com uma saúde de ferro”, sugere a nutricionista Cristina Barreto, de São Paulo.

5 maneiras de ter o coração saudável e o corpo sequinho!

1. Levante-se mais vezes

Experimente atender o telefone de pé, trocar o elevador pela escada ou aposentar o controle remoto da televisão. Um estudo norte-americano mostrou que pessoas que se levantam com mais frequência têm as taxas de colesterol ruim menores do que as que ficam sentadas por horas a fio.

2. Aposte na aveia

Uma porção de 100 gramas de aveia tem praticamente o dobro de fibras que a mesma quantidade de pão integral. Basta ingerir de 2 a 4 colheres (sopa) por dia para impedir a absorção do colesterol ruim no intestino. A aveia pode ser misturada ao iogurte ou preparada como sopa ou mingau.

3. Use sal marinho

O sal marinho (ou diet) tem a mesma quantidade de sódio por porção do que o tradicional. Porém, ele é uma opção mais saudável para os hipertensos. Além disso, é o mais indicado para quem quer controlar o inchaço.

4. Coma frutas cítricas

Consuma diariamente frutas cítricas, especialmente as vermelhas, como acerola e toranja (grapefruit). Elas podem baixar bastante seu nível de colesterol ruim em apenas quatro semanas! Além disso, mulheres que ingerem essas frutas todo dia emagrecem mais facilmente. Isso tudo graças a algumas substâncias presentes nelas: licopeno, rutina e outros antioxidantes. Juntas, elas evitam que o excesso de calorias se transforme em gordurinhas localizadas.

5. Escove seu cachorro

Uma pesquisa da Universidade da Califórnia mostrou que as mulheres têm mais dificuldade em queimar gordurinhas quando estão ansiosas ou estressadas. Segundo os especialistas, uma solução para esse problema é fazer atividades relaxantes e até repetitivas, como escovar um animal de estimação ou tricotar. Ao se dedicar a esse tipo de relaxamento, seu estresse diminui pela metade. Isso é suficiente para derrubar a taxa de colesterol ruim no sangue.