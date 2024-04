Life Mix e Boa Forma lançam linha de bebidas saudáveis

Nesta quarta-feira (24), a Boa Forma anuncia sua parceria com a Life Mix, que apresenta uma variedade de sucos e chás que combinam refrescância e funcionalidade, desenvolvidos com o respaldo de médicos e nutricionistas, para aqueles que buscam uma vida saudável sem abrir mão do prazer do sabor.

A linha Life Mix foi concebida a partir das orientações de especialistas em saúde, destacando nutrientes essenciais para uma melhor qualidade de vida.

Os sucos oferecem opções irresistíveis, como laranja, manga, pêssego e uva com cranberry, enriquecidos com um mix poderoso de nutrientes, disponíveis em embalagens de 200ml e 1 litro.

Já os chás apresentam sabores exclusivos, como hibisco, limão, cranberry, laranja, lichia e pitaya, sendo os únicos no mercado 100% naturais e enriquecidos com fibras vegetais. Esta linha inovadora combina os benefícios antioxidantes e estimulantes do chá com as vantagens das fibras para o corpo em embalagens de litro e latas de 290ml.

Segundo o fundador e CEO da Life Mix, Daniel Feferbaum, esta parceria vai além de simplesmente oferecer sucos e chás. “Estamos proporcionando uma experiência de sabor que eleva o conceito de saúde e bem-estar, com produtos funcionais desenvolvidos com o respaldo de médicos e nutricionistas. Queremos que nossos consumidores se sintam revigorados a cada gole, sabendo que estão cuidando de si mesmos com produtos de alta qualidade”, destaca.

“Acolher todas as formas de busca pelo bem-estar é uma das missões da marca Boa Forma. Facilitar essa jornada através de produtos de qualidade e com propósito, junto de Life Mix, faz com que a marca consolide ainda mais seu discurso, se aproximando de seu público consumidor no dia a dia e potencializando seu papel de maior veículo de comunicação em saúde e bem-estar da atualidade”, comenta Amanda Mello, Head de Licenciamento no Grupo Abril.

Unidos, Life Mix e Boa Forma estão desafiando os padrões da indústria de bebidas, oferecendo uma alternativa saudável, funcional e deliciosa para todos os momentos do dia. Pronta para provar?