Leiliane, heroína do acidente com Boechat, ganha tratamento contra tumor

[Leilaine – Super-heróina] Minha visão da imagem marcante no momento do acidente que vitimou o jornalista Ricardo Boechat e o piloto do helicóptero, Ronaldo Quattrucci. Heróis reais existem! Leilaine, que assistiu de perto a queda do helicóptero, desce da moto e corre salvar a vida do motorista do caminhão atingido no acidente. Uma mulher forte, de coragem, que arriscava sua vida enquanto os homens a sua volta apenas se importavam em filmar ao invés de ajudar. Parabéns Leilaine!! Verdadeira Heroína!!! 👏 __________________________ #art #arte #digitalart #artedigital #illustration #ilustração #ilustraçãodigital #artistoninstagram #artgram #instaart #instaartist #superheroina #leilaine #leilainerafael #leilainedasilva #mulhermaravilha #wonderwoman #strength #força #acidente #ricardoboechat #luto