HPV: previna-se desse inimigo íntimo

Campos dos Goytacazes (RJ) e Itu (SP) têm vacinas gratuitas contra HPV

Foto: Dreamstime

A cada ano, morrem no mundo cerca de 230 mil mulheres vítimas de câncer no colo do útero, doença causada pelo vírus HPV (ou papilomavírus humano).

“Para o surgimento desse tipo de câncer, é necessário que a paciente tenha sido infectada pelo papilomavírus humano”, explica a ginecologista Márcia Cardial, diretora da Associação de Obstetrícia e Ginecologia do Estado de São Paulo.

Esse vírus tem mais de 200 subtipos e, felizmente, a maioria não se transforma em tumores malignos. Mesmo assim, prevenir ainda é o melhor remédio.



Tire suas dúvidas sobre o HPV

1. Como o vírus é transmitido?

Na relação sexual ou até numa carícia mais ousada, o vírus pode passar de um corpo para outro e se instalar em mucosas como as do útero ou da boca.

2. Quais os sintomas?

Os principais são surgimento de verrugas no ânus ou na vagina, dores no abdômen, desconforto ao urinar e manchas brancas no útero (visíveis apenas em exame). Portadores do vírus podem ou não apresentar os sintomas.

3. Como me previno?

Use camisinha em todas as relações sexuais – e não apenas na hora da penetração. Visite o ginecologista uma vez por ano e realize todos os exames solicitados por ele. Os testes que detectam a doença são papanicolau, colposcopia, biópsia e captura híbrida. Não tenha medo nem vergonha de fazer os exames, eles são importantes para encontrar problemas que você não vê. Também cuide do sono e da alimentação, para não baixar sua imunidade.

4. HPV pode mesmo virar câncer?

Pode. O vírus consegue desligar as defesas do organismo e as células contaminadas começam a se multiplicar, causando câncer de colo de útero.

5. Acontece mais em homem ou mulher?

O vírus é comum em ambos os sexos, mas se instala com mais facilidade na mulher. Estudos comprovam que 4 entre 5 mulheres sexualmente ativas pegam pelo menos um tipo de HPV ao longo da vida.



Tem vacina?

Além dos exames ginecológicos e do uso de preservativo, já existe vacina contra o HPV, indicada para mulheres entre 9 e 26 anos. Há dois tipos: a bivalente, que dura até 20 anos, e a quadrivalente, que dura menos tempo, mas é tão eficaz quanto a outra. Elas ainda não estão disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS) – nas clínicas particulares, custam entre R$ 350* e R$ 500*.

*preços pesquisados em janeiro/2010