Governo do Estado de São Paulo amplia atendimento às mulheres pelo SUS

A educação é um pilar fundamental para a prevenção de doenças, principalmente quando o assunto é a saúde da mulher, visto que o câncer de mama é o câncer mais frequente nessa população e lidera a posição de mortalidade entre o público feminino, segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA). Apesar dos números, o câncer de mama é considerado de bom prognóstico, se diagnosticado e tratado precocemente, com chances de cura em mais de 90% dos casos, de acordo com a Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama (FEMAMA).

Para acabar com o estigma da doença, o Governo do Estado de São Paulo, em parceria com as Secretarias da Saúde, da Mulher, de Esportes e de Transportes, incentiva durante todo ano, a campanha do Outubro Rosa, movimento internacional de conscientização de combate ao câncer de mama e de colo do útero.

Para a Secretária de Políticas para a Mulher, Valeria Bolsonaro, que acompanhou episódios da enfermidade em sua avó durante a sua infância, a conscientização é a ponte para a redução da taxa de mortalidade entre as mulheres. “A educação é fundamental. Queremos estimular as mulheres a se cuidarem, a se olharem, a conhecerem seu corpo, a terem um autocuidado.”, afirma.

Em 2023, mais de 5 mil mulheres foram a óbito por conta da enfermidade, segundo dados oficiais da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Apesar da conscientização ter foco em mulheres entre 35 e 59 anos, a secretária ressalta a importância do conhecimento em todas as gerações. “A educação é a base. Como professora do ensino público, eu sei o valor que o autoconhecimento tem. As meninas precisam saber como o corpo funciona, para saber o que foge à normalidade. Trabalhei a vida toda em lugares de vulnerabilidade e a falta de conhecimento é muito grande”, enfatiza Valéria.

A sensibilização do público acontece durante o ano, através de programas como “Mulheres de Peito”, ações afirmativas e atendimentos no Hospital da Mulher, maior centro de saúde especializado em saúde da mulher da América Latina, com mais de 184,3 mil procedimentos anualmente.

Todas as iniciativas de atenção à mulher integram o movimento “São Paulo por Todas”, criado para ampliar a visibilidade das políticas públicas para as mulheres. A campanha foi desenvolvida e lançada este ano pela equipe da Secretaria de Comunicação em parceria com a atual gestão de Tarcísio de Freitas, governador do estado.

Continua após a publicidade

MULHERES DE PEITO

Com o objetivo de sensibilizar a população feminina e reforçar a importância da realização de exames e consultas preventivas, o projeto “Mulheres de Peito” completa uma década de existência. O projeto articula unidades de saúde para fomentar a importância do autocuidado, da atenção aos sinais de alerta ao câncer e aos direitos à assistência adequada, por meio de consultas, exames, tratamento necessário – entre outros serviços de acolhimento.

Percorrendo os municípios paulistas, o programa disponibiliza três Carretas de Mamografia que oferecem gratuitamente exames essenciais para todas as mulheres que vivem em regiões com menor acesso à saúde. A iniciativa ainda conta com um acesso diferenciado: mulheres com idade entre 50 e 69 anos e que estão há mais de dois anos sem realizar mamografias podem marcar os exames sem necessidade de pedido médico. Basta agendar na central telefônica do programa.

Realizado em conjunto com a Secretaria da Saúde, a jornada itinerante registrou um aumento de 33% no número de exames realizados em mais de 40 municípios do estado, em que mais de 50 mil pessoas já foram beneficiadas entre 2023 e 2024, com o investimento da atual gestão do Governo do Estado de São Paulo de R$ 15,2 milhões.

Saiba mais sobre a campanha do Governo do Estado e suas ações de combate ao câncer de mama:

Continua após a publicidade

SP POR TODAS

Atualmente, São Paulo tem mais de 23 milhões de mulheres, o equivalente a 51,9% da população estadual, segundo estudo realizado recentemente pela Fundação Seade – Sistema Estadual de Análise de Dados. Visto que elas são a maioria no território paulista e ainda representam um quinto da população feminina brasileira, o Governo do Estado tem estruturado novas ações, a partir do movimento “São Paulo por Todas”, integrando as Secretarias da Saúde, da Mulher, de Esporte e de Transporte.

Lançada este ano, a iniciativa pretende aumentar a visibilidade das ações destinadas às mulheres e assim reforçar as ações da rede de proteção, acolhimento e emancipação profissional e financeira voltadas ao público feminino. O projeto também visa a conscientização da população paulista para a desigualdade de gênero em São Paulo, por meio de serviços exclusivos para a autonomia das mulheres.

Um dos destaques do movimento é o auxílio-aluguel para vítimas de violência doméstica, bem como a ampliação do monitoramento permanente de agressores com uso de tornozeleiras. Além do lançamento do aplicativo SP Mulher Segura, que conecta a polícia de forma direta e ágil caso o agressor se aproxime; e a criação de novas salas da Delegacia da Defesa da Mulher 24 horas.

Outro ponto de destaque é a implementação do protocolo “Não se Cale” em bares e restaurantes que incentiva o acolhimento imediato das mulheres e o combate à importunação sexual, formando equipes em um curso online oferecido gratuitamente aos profissionais do setor.

A ampliação das linhas de crédito para as mulheres também foi pensada pela gestão paulista, como um dos pilares para a emancipação do gênero, juntamente com as Casas da Mulher Paulista, espaços que oferecem serviços de apoio psicológico e capacitação pessoal.

Continua após a publicidade

Para saber mais sobre os serviços relacionados à saúde, bem-estar, proteção e educação, basta acessar o site oficial do movimento “SP por Todas”, do Governo do Estado de São Paulo. E, para demais informações, acesse: https://www.outubrorosa.sp.gov.br/.