Gota: identifique os sintomas e previna-se!

A gota pode afetar os ombros

Foto: Getty Images

Essa forma de artrite, causada por excesso de ácido úrico, não é mais exclusiva de homens. E os responsáveis são as bebidas açucaradas, revela um estudo.

Mulheres que tomam duas latas de refrigerante ou de suco de laranja diariamente têm duas vezes mais chances de enfrentar esse mal. Isso porque a frutose contida nessas bebidas favorece o acúmulo de gordura no abdômen, além de desenvolver resistência à insulina. “Essa condição aumenta a concentração de ácido úrico no sangue”, diz Isolda Prado, da Associação Brasileira de Nutrologia. “Mesmo assim, a proporção de mulheres acometidas é de uma para cada oito homens”, diz o reumatologista Páblius Braga, do Hospital Nove de Julho. Saiba mais sobre a gota.

Sintomas

Em 75% dos casos, a gota úrica ataca o dedão do pé, mas ela também afeta os joelhos, ombros, tornozelos e calcanhares com:

· Dor súbita e martirizante.

· Inchaço e vermelhidão na pele.

· Rigidez nas articulações.

· Elevação de temperatura – em alguns casos, pode até virar febre, mas em um grau leve.

Prevenção

Siga uma dieta equilibrada

Como cerca de 20% do ácido úrico do corpo vem da alimentação, cuidar do cardápio é fundamental. Abuse dos vegetais e maneire nas carnes, frutos do mar, bebidas alcoólicas, refrigerantes e sucos industrializados.

Beba mais água

Dois litros por dia, no mínimo. Hidratar o corpo aumenta o volume de urina, reduzindo a chance de formação de cristais de ácido úrico.

Faça uma ginástica

Caminhar diariamente por 30 minutos ajuda a manter o peso e a evitar o desequilíbrio das taxas de ácido úrico.

Arroz branco e legumes são alimentos permitidos para quem sofre com problemas de gota

Foto: Getty Images

Alimentos

Permitidos

· Arroz branco

· Chá, café e chocolate

· Frutas, legumes e verduras

· Leite e derivados

· Macarrão

· Ovo

Perigosos

· Carnes

· Cereais integrais

· Couve-flor

· Soja, feijão, ervilha, lentilha e grão-de-bico

· Nozes, amendoim, castanhas

· Peixes magros

Proibidos

· Bacon, linguiça, salame, presunto, salsicha, miúdos

· Molhos em geral

· Peixes gordos (truta, salmão, arenque, bacalhau)

Frutas contra a crise

Cereja

Uma pesquisa americana provou que consumir cerca de 20 cerejas por dia acaba com a dor. O responsável por essa façanha é um pigmento presente em sua casca, que suprime os radicais livres e ajuda a brecar o processo inflamatório. Mas a fruta não substitui o tratamento prescrito pelo médico!

Melancia

Outra pedida deliciosa é a melancia, que tem elementos essenciais para fortalecer o organismo. O licopeno, por exemplo, também combate os radicais livres e, de brinde, acelera a eliminação do ácido úrico. Faça um suco da polpa da fruta, para tomar à tarde, e não se esqueça de incluir as sementes.