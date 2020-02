Geleias ficam leves em calorias e ricas em vitaminas e minerais

À esquerda, geleia da Queensberry; à esquerda, produto da Taeq

Foto: Divulgação

Uma nova geração de geleias está conquistando o consumidor que é preocupado com a sua saúde. O docinho, tão popular nos cafés brasileiros, está cada vez mais leve em calorias e mais rico em vitaminas e minerais. A mudança está na fórmula: suco concentrado no lugar de todo aquele açúcar da receita original. Essa mudança também trouxe mais fibras, transformando o produto em alternativa para quando a fruteira estiver vazia.

Hoje existem marcas que garantem até 100% de fruta e zero açúcar, transformando a geleia em uma opção prática, leve e saudável para complementar o consumo diário de minerais e vitaminas – inclusive as antioxidantes, concentradas principalmente nas receitas com frutas vermelhas.

“Durante o processo de fabricação, há uma perda de cerca de 30% dos nutrientes das frutas. Mas, ainda assim, o produto final preserva uma boa quantidade dessas substâncias importantes para o equilíbrio do organismo”, resume a nutricionista Andréa Esquivel, da Universidade do Norte do Paraná (Unopar), em entrevista à revista BOA FORMA de outubro de 2010.

Também presente em doses generosas, a pectina (fibra solúvel das frutas) deixa a geleia firme, além de agir como prebiótico. “Os estudos mostram que a pectina serve de alimento para as bactérias probióticas (as amigas) e, por isso, ajuda a regularizar o intestino”, diz Andréa. Conclusão: quando você inclui geleia na dieta (sem exagero, é claro), só tem a ganhar.

Claro que nem todas as geleias são iguais. Algumas delas ainda têm muito açúcar e pouca fruta. Por isso, fique atenta ao rótulo e investigue os ingredientes. Confira abaixo as dicas para comprar as melhores opções:

Fruta

Deve estar presente pelo menos na mesma proporção que o açúcar. Por isso, prefira as geleias com no mínimo 50% desse ingrediente. Como nem sempre o rótulo ressalta essa informação, investigue a ordem dos itens usados na receita. Se a fruta for a primeira da lista, é sinal que está em maior quantidade que os outros itens.

Açúcar

Não faz bem para a saúde nem para a balança. Mas, por ser um ingrediente que, além de adoçar, dá brilho e consistência à geleia, ainda é usado até em versões light. Escolha aquelas com uma proporção pequena de açúcar ou no máximo 50%.

Pectina

Pode entrar em doses extras na receita para garantir consistência em geleias com redução ou exclusão total do açúcar. É uma fibra que faz bem ao intestino e, mesmo em excesso, não provoca nenhum tipo de desconforto.

Suco de maçã concentrado

Assim como a pectina, é usado em substituição total ou parcial do açúcar ou para reduzir o excesso de adoçantes artificiais. Rico em frutose (açúcar das frutas), tem a função de adoçar a geleia, além de garantir doses extras de pectina e vitaminas ao produto.

Suco de uva concentrado

É outra opção natural ao açúcar. Mas geralmente é combinado ao suco de maçã, que tem poder adoçante quatro vezes maior.

Adoçantes artificiais

São usados para substituir totalmente o açúcar nas geleias diet ou parcialmente em algumas versões light e, com isso, reduzir calorias.

Consumo: cinco opções de geleias liberadas na dieta

*Com informações da BOA FORMA