Excesso de sal ou açúcar faz mal à saúde

A função principal do sal é controlar a

quantidade de água das células

Foto: Getty Images

Sal

Não cometa excessos

Comer mais sal do que o necessário faz o corpo inchar, já que o alimento é responsável por reter líquidos. “O excesso de sódio também pode aumentar a pressão arterial e elevar o risco de doenças nos rins e cardiovasculares, como AVC e infarto”, afirma a nutricionista Ludmilla Moreira Eler, do Hospital Sírio-Libanês.

Faça trocas inteligentes

Para pegar leve no consumo de sal sem ter que comer pratos sem gosto, utilize outros temperos, como alecrim, cebolinha, coentro, hortelã, louro, manjericão, salsa, limão, cebola, vinagre azeite e alho. Além de deixarem a comida saborosa, eles contribuem para a saúde. Outra dica valiosa é não deixar o saleiro na mesa enquanto faz as refeições. Você pode se sentir tentada!

Tenha cuidado com eles

Nos supermercados há muitos alimentos ricos em sódio. E, às vezes, nós, consumidores, compramos o produto sem atentar para esse detalhe. Segundo Ludmilla, alguns dos principais vilões são: temperos prontos, produtos em conserva, enlatados, embutidos, caldos concentrados, salgadinhos, sopas e macarrões instantâneos.

Coma na medida

Se você não quer colocar sua saúde em risco, o certo é ingerir 6 g de sal por dia – o equivalente a 6 colheres (café). Mas não pense que colocar menos sal na comida já é suficiente. Veja no rótulo dos alimentos qual a taxa de sódio. Se for alto, troque por um com teor menor.

Direto para o prato

Faça questão de incluir no seu dia a dia verduras, legumes, frutas, leite e derivados sem gordura, cereais (como arroz, milho e aveia), e leguminosas, como feijão. Tome chás, leite e iogurte sem açúcar e coma doces apenas uma vez por semana – mesmo assim, em pouca quantidade.