Estresse e ansiedade podem engordar

Efeito colateral: a obesidade pode causar

diabetes, infarto e derrame

Foto: Getty Images

Há dias em que o mundo parece que vai desabar na nossa cabeça. Então, precisamos comer um chocolate, como se o nervoso fosse passar com o doce.

Mas cuidado. Segundo uma pesquisa da Austrália, as mulheres estão engordando por causa do estresse. Anete Hannud Abdo, endocrinologista do Programa de Atendimento ao Obeso, do Hospital das Clínicas de São Paulo, afirma que o estressado pode engordar mesmo de boca fechada.

“A tensão contínua faz o organismo liberar mais adrenalina e cortisona, dois hormônios responsáveis pela obesidade”, diz. Em alguns casos, a médica recomenda buscar ajuda psicológica para mudar essa situação.

Por que comemos mais quando estamos tensas?

O estresse faz com que o cérebro receba uma mensagem de ameaça. Por isso, aumenta a produção dos hormônios adrenalina e cortisona, que diminuem a queima de calorias. O cortisol desregula o controle de apetite e acelera a multiplicação das células de gordura! Quando a ameaça acaba, nosso corpo pede uma “recompensa”. Aí, pra piorar, entra em cena o chocolate, o sorvete…

O estresse engorda você?

3 estratégias para vencer o estresse que engorda

1. Coma devagar e mastigue bem a comida antes de engolir. A pressa pode até transformar seu estresse em gastrite. Olha o perigo!

2. Se você acha que não está dando conta da pressão e desconta na comida, procure apoio psicológico. “Terapia e até antidepressivos moderados podem ajudar”, diz Anete.

3. Faça atividades diferentes. Troque a TV e as guloseimas por uma caminhada.

Sinais de alerta

Segundo especialistas do Instituto de Endocrinologia e Diabetes do Rio de Janeiro, os sintomas abaixo são característicos da obesidade provocada por estresse:

– Gordura mais concentrada na região do abdome, coxas e braços.

– Depressão.

– Fome compulsiva à noite.

– Aumento de peso resultante de algum trauma, como separação, morte de parente próximo, desemprego.