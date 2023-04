Essas esteiras portáteis vão revolucionar o seu home office

Você já ouviu falar em esteiras portáteis para uso durante o trabalho em casa? Essas esteiras são uma nova tendência em saúde e bem-estar para quem faz home office e busca uma vida mais ativa. Imagine poder caminhar enquanto trabalha no seu computador ou participa de uma reunião online, sem precisar sair de casa. Isso é possível com as esteiras portáteis, que são compactas e fáceis de usar.

O TikTok está repleto de referências desse novo jeito de trabalhar. Com as mesas ajustáveis – que podem ser elevadas para você trabalhar de pé -, as esteiras entram como um complemento. É uma forma inteligente de alcançar os objetivos de caminhada do dia sem precisar pausar o trabalho.

Ou seja, essas esteiras oferecem uma solução para um problema crescente de falta de atividade física no trabalho remoto. Ao caminhar enquanto trabalha, você pode melhorar sua saúde e reduzir o sedentarismo, sem precisar interromper sua rotina de trabalho. Além disso, caminhar durante o trabalho pode ajudar a aumentar a criatividade, melhorar o foco e reduzir o estresse.

Se você acha que pode ser difícil andar e digitar ao mesmo tempo, você pode começar de forma mais fácil: aproveite as reuniões online ou até as ligações de trabalho para levantar, ligar a esteira e conversar enquanto caminha. Já é um ótimo primeiro passo – literalmente!

Com várias opções no mercado, desde esteiras simples até modelos mais avançados com monitores de frequência cardíaca, é fácil encontrar uma esteira que se adapte às suas necessidades e orçamento. Então, que tal experimentar essa nova tendência e começar a caminhar enquanto trabalha? Veja a nossa seleção de modelos abaixo: