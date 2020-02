Enxaqueca: soluções naturais para acabar com a doença

Se você costuma sentir fortes dores de cabeça. pode ser sinal de enxaqueca. Mas saiba que essa crise pode ser amenizada com simples soluções naturais, como mexer na dieta, beber um chá quentinho e até pedir uma massagem. A dor vira enxaqueca quando… A crise dura de 4 a 72 horas

A cabeça lateja

Dá náuseas

Aumenta a sensibilidade à luz ou sons

Piora com movimentos bruscos

1. Acorde sempre no mesmo horário

Mudanças na rotina de despertar são um gatilho para a dor: levantar-se mais cedo ou mais tarde do que o normal causa enxaqueca em 7 a cada 10 pessoas.

Dê um basta: Não importa se é dia de semana, sábado ou domingo – ajuste o despertador para tocar sempre no mesmo horário. A rotina diminui os riscos de você ter tanto enxaqueca quanto dor de cabeça de origem muscular.

2. Não corte todo o café

A culpa não é do café em si, mas de mudanças bruscas no consumo. Segundo um estudo com 50 mil pacientes, quem bebe cinco xícaras e quem ingere só uma têm quase o mesmo risco de sofrer de enxaqueca.

Dê um basta: Diminua a quantidade de café aos poucos, cortando uma xícara por semana. Quando chegar ao mínimo possível, mantenha o consumo – até nas férias.

3. Escreva um blog

Medo, raiva, culpa, irritação – junte todos esses ingredientes e está feita a fórmula de uma das maiores causadoras de enxaqueca: as emoções negativas.

Dê um basta: Converse com amigos, parentes ou um terapeuta e fale sobre o que a aflige. Cientistas garantem que até mesmo escrever em um blog pode cortar pela metade o risco de ter uma crise de enxaqueca causada por emoções negativas.

4. Relaxe mais durante a semana

Ter enxaqueca no meio das férias ou num fim de semana ensolarado não é boicote. Isso acontece por causa da queda brusca na taxa de hormônios ligados ao estresse.

Dê um basta: Não precisa trabalhar até no domingo, basta desestressar durante a semana, evitando um “degrau” na produção de hormônios entre dias úteis e de descanso. Dedicar 20 minutos a um hobby já corta o risco pela metade.

5. Suplemento de melatonina

A nova aposta da medicina contra a enxaqueca é a melatonina, um hormônio natural que ajuda a induzir o sono. Pacientes que tomaram 3 mg dessa substância meia hora antes de dormir diminuíram as crises pela metade. Atenção: a melatonina deve ser receitada por um médico.

6. Faça uma massagem

Estudos mostram que o estresse pode provocar até sete crises de enxaqueca por mês. Ao se acalmar você diminui essas crises. Apenas 20 minutos de massagem já reduzem a produção dos hormônios que nos causam excitação emocional.

Alimentos que ajudam

Coma amêndoas

Elas possuem o mesmo efeito analgésico de duas aspirinas, pois têm salicilato, substância que reduz inflamações.Como a semente oleaginosa contém vitaminas, também acalma o sistema nervoso, diminui a tensão e aumenta a circulação sanguínea no couro cabeludo.

Consuma mais frutas e verduras

Uma xícara de frutas no café da manhã e um prato de sobremesa de verduras no almoço e no jantar afastam as crises em poucas semanas.Isso porque as vitaminas, minerais e antioxidantes presentes nesses alimentos trabalham juntos para amenizar a enxaqueca.

Beba um chazinho

Ervas como o ginseng têm o poder de aumentar os níveis de estrogênio no organismo, também conhecido como hormônio feminino. Quando a mulher está para menstruar, a baixa produção de estrogênio dilata os vasos sanguíneos, ocasionando enxaqueca.

Procure ajuda se…

– Você tem seis ou mais crises fortes de dor de cabeça num mês.

– A dor afeta sua vida pessoal ou profissional.

– A enxaqueca tem vindo cada vez mais forte ou com mais frequência.

– Tem fraqueza, dormência e problemas de visão.