Mês do Doador de Sangue: saiba como doar

Estamos no junho vermelho! O dia mundial do doador de sangue foi na última quarta-feira (14), sendo o momento em que mais falamos da necessidade e da importância da doação de sangue. O sangue é essencial para uma grande quantidade de tratamentos e procedimentos, porém, é um recurso que no Brasil continua estando em falta. Por isso, trouxemos todas as informações que você precisa para fazer a diferença e salvar uma vida. Veja só:

Requisitos Básicos

Para você doar seu sangue, existem alguns requisitos básicos que você precisa cumprir. Primeiro, você precisa estar em boas condições de saúde e ter a partir de 16 anos de idade. O seu peso também é importante, não só para quem vai receber, mas pela sua própria segurança. Então, se você pesa acima de 50 quilos, pode ser elegível para a doação. Veja a seguir alguns outros requisitos:

Estar em boas condições de saúde e ter entre 16 e 69 anos;

Pesar no mínimo 50kg;

Estar descansado e bem alimentado;

Apresentar um documento original com foto recente, para que o candidato possa ser identificado;

Não ter visitado área endêmica de malária há menos de 1 ano;

Não ter tido malária;

Também existem alguns impedimentos temporários que podem atrasar sua possibilidade de doar sangue. Por exemplo, você não pode doar caso você esteja em período de gestação e amamentação, caso o parto tenha ocorrido há menos de 12 meses. Existem diversos motivos que podem impedir sua doação por algum tempo, veja alguns a seguir:

Caso você esteja resfriada, espere 7 dias após o desaparecimento dos sintomas;

Gravidez , além disso, você não pode doar antes de cumprir 90 dias do parto normal e 180 dias caso for cesárea;

Tatuagem, maquiagem definitiva e micropigmentação (sobrancelhas, lábios, etc.), aguarde 7 meses após o procedimento;

No caso de doenças sexualmente transmissíveis . Existem outros diagnósticos que impedem a doação, consulte com o seu médico;

E não se esqueça, por mais que doar sangue salve vidas, você precisa respeitar o tempo de intervalo entre suas doações, mulheres devem esperar no mínimo 90 dias e homens, 60.

Onde doar?

Existem diversos locais para doar sangue, especialmente durante o mês de junho. Os lugares podem variar dependendo da sua cidade, mas normalmente pode ser feita em hospitais ou locais de campanha. Veja alguns lugares para doar na cidade de São Paulo:

Hospital Santa Catarina – Bela Vista

Hospital Municipal Dr. Fernando Mauro P. da Rocha – Campo Limpo

Hemocentro da Santa Casa de São Paulo – Centro

Hospital Israelita Albert Einstein – Vila Mariana

Banco de Sangue Paulista – Ed Visionaire – V. Nova Conceição

Dia Mundial do Doador de Sangue

O dia mundial do doador de sangue é celebrado no dia 14/6. Sabia que menos de 2% da população tem o hábito de doar sangue? Dados do Ministério da Saúde mostram que são apenas 14 doadores regulares de sangue para cada mil brasileiros. E o que fica em risco com esses números? Milhares de vidas. Com a carência das doações, aumenta o risco na realização de transplantes, cirurgias oncológicas e atendimentos emergenciais. Doar sangue é um gesto muito simples que pode chegar a salvar em torno de 4 vidas por doação.