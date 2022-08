Estudo indica que dieta rica em cálcio pode prevenir pedra no rim

O cálcio pode se tornar um grande aliado para evitar a formação de pedras nos rins. Um recente estudo, feito pelos pesquisadores da Mayo Clinic (organização norte-americana sem fins lucrativos na área da saúde), mostrou que mudanças na dieta podem ajudar o organismo quando o assunto é cálculo renal, especialmente se incluir leite.

A conclusão da pesquisa foi que enriquecer a alimentação com pratos com mais cálcio e potássio pode ajudar a prevenir a doença. O levantamento foi feito com pacientes que já apresentavam pedras nos rins, e outros que estavam acompanhando a formação.

“Se você já teve uma pedra nos rins uma vez, você tem 30% de chance de ter outra pedra nos rins dentro de cinco anos, principalmente se não tiver o acompanhamento adequado e mudanças na dieta. E o leite, rico em cálcio, pode ser um aliado”, já explica a médica nefrologista Dra. Caroline Reigada em entrevista à Boa Forma.

Beber água é importante (e leite também)!

Ingerir menos água pode promover a formação das pedras, assim como a menor ingestão de cálcio e potássio. Se você toma menos do que 3.400 mililitros de líquidos por dia, ou seja, em torno de 9 copos, precisa começar a analisar como seu corpo está reagindo, pois esse comportamento pode estar associado ao cálculo renal.

“Ao contrário do que muitas pessoas pensam, é recomendado consumir de 4 a 5 porções de leite ou seus derivados. O corpo humano necessita de uma ingestão diária de, pelo menos, 1g de cálcio. Cada copo de leite (200 ml) tem aproximadamente 200 mg de cálcio, então para suprir a necessidade diária, são necessários 5 copos de leite por dia. Você pode substituir o leite por derivados como queijo branco com pouco sal, ricota, iogurtes e coalhadas”, conta a médica.

Para evitar o excesso de cálcio, invista no potássio

Vale ressaltar que o cálcio é relevante para evitar novas formações de pedras nos rins, mas seu nível elevado pode aumentar esse risco. “Assim, para reduzir a excreção de cálcio na urina, o consumo elevado de potássio reduz adicionalmente o risco de formação de pedra nos rins”, diz a médica nefrologista.

Quer saber mais? Acesse o conteúdo completo em Boa Forma clicando aqui.