Dieta do brasileiro é carente em vitamina, diz pesquisa do IBGE

Dieta do brasileiro é carente em vitaminas D e E

Foto: Getty Images



Uma pesquisa divulgada nesta quinta-feira, 28 de julho de 2011, pelo IBGE indica lacunas na dieta do brasileiro. Segundo o estudo, o cardápio da população é carente em vitamina e ainda abusa do sódio. Entre os homens, por exemplo, 88,7% ingerem uma quantidade de sódio acima de 2.300 miligramas diariamente. Entre as mulheres, o total chega a 69,7%.

A dieta nacional também é carente na ingestão de vitamina D (99,6% dos homens e 99,2% dos mulheres têm um consumo inadequado da substância) e vitamina E (99% dos homens e 100% dos mulheres não ingerem a quantidade ideal desta vitamina). O consumo diário de cálcio é insuficiente entre 83,8% dos homens, 90,7% das mulheres até 59 anos e 96,7% das mulheres de 51 a 59 anos.

O consumo energético médio da população brasileira varia de 1.490 kcal a 2.289 kcal. As maiores médias de ingestão de energia são dos homens na faixa dos 14 aos 18 anos (2.289kcal/dia). Para ambos os sexos, os menores valores de ingestão energética estão na faixa de 60 anos ou mais: 1.490kcal/dia para mulheres e 1.796kcal/dia para homens.

A região Norte apresentou as maiores médias de ingestão de energia diária, que variaram de 1.660kcal a 2.496kcal. As menores médias foram observadas no Nordeste, que variaram de 1.448 kcal a 2.289 kcal.

