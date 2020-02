Dieta com pouca proteína reduz risco de agravar diabetes

Estudo envolveu 93 diabéticos

Foto: Getty Images

Reduzir pela metade a quantidade de proteína animal na dieta e incentivar a mudança de hábitos alimentares são passos importantes para melhorar o quadro clínico de pacientes diabéticos e com doenças renais crônicas, segundo aponta resultado de estudo realizado pelo Centro Estadual de Tratamento de Doenças Renais do hospital regional do Vale do Paraíba, ligado à Secretaria de Estado da Saúde, em Taubaté.

Foram acompanhados 93 pacientes da unidade, dos quais 38 diabéticos, que receberam dieta hipoproteica personalizada, com base na avaliação nutricional de cada participante. Os médicos observaram que a alimentação irregular era uma das maiores responsáveis pela piora no quadro dos pacientes pesquisados.

“Logo no início, pudemos perceber que a maioria dos pacientes já chegava com várias dúvidas e mitos. O nosso maior desafio era conseguir que eles aderissem à dieta diferente, principalmente o paciente diabético, que trazia, além das orientações do médico, as preocupantes receitas caseiras”, comenta a nutricionista responsável pela pesquisa, Monise Ávila.

A dieta proposta utilizou 50% de proteína animal, com alto valor biológico, e resultou na redução de 24% de eliminação de proteinúria (proteína pela urina), que no caso do diabético é responsável por agravar a doença.

Os resultados foram significativos. Além da redução da proteinúria, houve menor consumo de calorias, refletindo no emagrecimento dos pacientes, e de proteína vegetal (com baixo teor biológico), além de diminuição das taxas de açúcar no sangue e da hemoglobina glicada, que mede com precisão o controle do diabetes.