Dicionário de nutrientes nos alimentos

Fique de olho no que está em seu

cardápio!

Foto: Getty Images

Cálcio: Esse mineral é importante para fortalecer dentes e ossos. Além disso, ele previne contra a osteoporose. A principal fonte desse nutriente são os laticínios (leite e derivados).

Carboidratos: Presentes em pães, massas e cereais, fornecem energia para manter o organismo funcionando. Devem somar metade dos nutrientes ingeridos num dia.

Gordura saturada (colesterol): É uma gordura de origem animal que, em excesso, faz mal. É o caso da gema de ovo, queijos amarelos, bacalhau, fígado e outras vísceras.

Ferro: Esse mineral importante previne e combate anemia. Está presente em vegetais escuros e carnes vermelhas.

Fibra alimentar: Encontrada em cereais integrais, legumes, frutas e verduras. Regula o intestino e previne tumores nesse órgão.

Gorduras totais: É a soma de todas as gorduras saudáveis e nocivas – que aumentam o colesterol ruim (LDL) e diminuem o bom (HDL). Deve compor menos de um terço das refeições diárias.

Gordura trans: Dá mais sabor, crocância, textura e durabilidade aos alimentos. Em excesso, faz mal. É encontrada em bolos, bolachas, sorvetes, salgadinhos, margarinas, chocolates e maioneses.

Proteínas: Formam a massa muscular e os novos tecidos do corpo, mas devem compor no máximo 1/5 das refeições. Estão presentes em ovos, carnes, leite e leguminosas.

Sódio: Principal componente do sal, regula o volume dos líquidos no organismo. Deve ser consumido com muita moderação por quem tem pressão alta.

Valor calórico: É a quantidade de energia que cada alimento nos fornece.