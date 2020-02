Dicas para baixar o colesterol

Uma dieta saudável associada a exercícios físicos é a combinação perfeita para um colesterol baixo

Foto: Shutterstock

Quando em excesso, o colesterol (gordura encontrada naturalmente em nosso organismo) torna-se o vilão das doenças cardiovasculares por entupir as artérias do coração. Conhecido como LDL, o mau colesterol pode (e deve) ser prevenido com exercícios físicos e dieta saudável. Essa simples mudança de hábitos eleva a produção do bom colesterol (HDL), que limpa a circulação sanguínea, varrendo a outra porção da parede dos vasos.

No entanto, segundo o cardiologista Sílvio Reggi, da Universidade Federal de São Paulo, somente 30% do nosso colesterol vem do que comemos. “Os outros 70% são fabricados pelo fígado. A quantidade dessa produção é determinada pela genética, por isso, muitas vezes pessoas com hábitos de vida saudáveis necessitam da ajuda de medicamentos à base de estamina para equilibrar essas taxas”, explica o médico.

Agora que você já sabe que 1/3 da nossa saúde depende apenas dos alimentos consumidos, veja dicas para deixar o seu colesterol na medida certa.

Fibras, aqui vou eu

Ervilha, grão-de-bico, feijão e lentilha são boas fontes de fibra, um nutriente que diminui a absorção de gordura pelo organismo. Uma sugestão é empregar esses grãos em sopas e saladas. Alimentos como a maçã e a batata também têm uma grande quantidade de fibras na casca. Prepare saladas, tortas e sucos com eles e coma frutas frescas.

Sinal vermelho

Evite comidas de origem animal, como manteiga, queijo, leite integral, bacon, salsicha, salame, presunto, gema de ovo e pele de aves. Assim você diminui bastante o consumo da maléfica gordura saturada.

O bom e velho azeite

O tempero é rico em gorduras monoinsaturadas, que atuam como protetoras do coração. Elas diminuem o nível do mau colesterol no sangue ao mesmo tempo que aumentam o bom.

Chocolate… pode!

Estudo recente da Sociedade britânica de ciência afirma que comer uma barra pequena (30 g) de chocolate meio amargo a 75% de cacau todos os dias ajuda a combater as doenças cardíacas. Isso porque o cacau tem flavonoides, que evitam o acúmulo do colesterol nas artérias.

O azeite possui propriedades que protegem o coração e diminuem o colesterol ruim

Foto: Getty Images

Sugestão de cardápio

A nutricionista Audrey Abe, de São Paulo, montou um cardápio diário perfeito para quem precisa equilibrar ou reduzir o nível de colesterol. Confira e adote-o já:

Café da manhã

· 1/2 mamão papaia

· 1 colher (sobremesa) de sementes de linhaça

· 2 fatias de pão integral com 1 colher (sopa) de queijo cottage e um fio de azeite

· 1 copo de suco de uva

Lanche da manhã

· 2 ameixas secas

· 2 castanhas-do-pará

Almoço

· 1 prato de salada de folhas com 1 colher (sopa) de azeite

· 3 colheres (sopa) de arroz integral

· 1 concha de feijão

· 1 filé de frango grelhado

· 3 colheres (sopa) de couve refogada

· 1 taça de salada de frutas

Lanche da tarde

· 1 pote de iogurte desnatado

· 1 colher (sobremesa) de aveia

Jantar

· 1 prato de salada de folhas com 1 colher (sopa) de azeite

· 2 colheres (sopa) de arroz integral

· 2 colheres (sopa) de soja ao molho vinagrete

· 1 filé de salmão grelhado

· 2 colheres (sopa) de berinjela refogada

· 1 taça de morangos