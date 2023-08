Dia Nacional da Saúde: descubra a origem da data comemorativa

Você sabia que 5 de agosto é o Dia Nacional da Saúde? A data, oficializada e inserida no calendário brasileiro em 8 de novembro de 1967, após aprovação do Decreto de Lei nº 5.352 do Ministério da Saúde, tem como objetivo conscientizar a população acerca da importância da educação sanitária — e também de cultivarmos hábitos de vida mais saudáveis.

Por que comemoramos o Dia Nacional da Saúde em 5 de agosto?

Internacionalmente, a data é celebrada em 7 de abril, marcando o aniversário de criação da Organização Mundial da Saúde (OMS) em 1948. A cada ano, a celebração concentra os seus esforços em discutir alguma questão de saúde pública urgente.

Mas aqui no Brasil, a escolha do dia 5 de agosto foi feita em homenagem ao médico Oswaldo Cruz, que nasceu nessa mesma data, em 1872.

A importância de Oswaldo Cruz

Oswaldo da Cruz foi uma figura extremamente importante (para não dizer essencial) no combate às epidemias que surgiram em território nacional no início do século XX. Formado na Faculdade de Medicina do Rio, chegou a publicar dois artigos sobre microbiologia antes mesmo de concluir o seu curso.

Em 1894, no Vale do Paraíba, ele fez sua primeira e notável contribuição para a saúde pública: naquela época, a região estava enfrentando uma epidemia de cólera. Ele empreendeu uma análise minuciosa de amostras de água coletadas na área e determinou, com base em sua análise, que a presença da bactéria era a causa subjacente.

Aliás, seus esforços intermináveis contra as doenças lhe renderam reconhecimento internacional em 1907, quando conquistou a medalha de ouro no 14º Congresso Internacional de Higiene e Demografia na Alemanha. Oswaldo faleceu em 1917, aos 44 anos, devido a um quadro de insuficiência renal.