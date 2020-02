Consumo de carne vermelha aumenta riscos de morte prematura, diz estudo

Carne vermelha deve ser substituída por aves ou peixes

Foto: Getty Images



Um estudo da universidade norte-americana de Harvard divulgado nesta segunda-feira (13.03.2012) aponta que o consumo de carne vermelha pode aumentar os riscos de morte prematura, além do aparecimento de doenças cardiovasculares e câncer. Segundo informações da Veja.com, para diminuir a chance de desenvolver as doenças é necessário substituir o alimento por peixes e aves.

Para chegar a essas conclusões, os pesquisadores analisaram dados de dois estudos que observaram os hábitos alimentares de 37.698 homens e 83.644 mulheres durante 28 anos. Nesse período, foram registradas 23.926 mortes, sendo que 5.910 aconteceram devido a uma doença cardiovascular e 9.464, a algum tipo de câncer.

Os autores do estudo observaram que um maior consumo de carne vermelha foi associado ao aumento do risco de problemas cardiovasculares e casos de câncer. Embora essa chance tenha sido elevada para todos os tipos do alimento, ela foi maior em relação à carne vermelha processada (frios, embutidos).

O mesmo foi identificado em relação a casos de morte prematura decorrentes de problemas de saúde em geral. Os resultados mostraram que comer uma porção de carne vermelha processada ao dia aumenta esse risco em 20%. Esse índice é de 13% para carne não processada.