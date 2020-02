Conheça os quatro tipos de TPM existentes e acabe com os sintomas

Acabe já com o ataque de nervos às vésperas de menstruar

Foto: Getty Images

Quem vive tendo ataques de nervos às vésperas de menstruar não precisa mais sofrer. Numa conversa com seu ginecologista, é possível fazer um tratamento hormonal, reduzir os sintomas e até acabar com as crises.

Comer os alimentos certos também ajuda a combater o problema e ter mais bem-estar, mas, para isso, você primeiro precisa descobrir em qual tipo de TPM se encaixa.

Tipo A

· Sintomas

Além da ansiedade, apresenta tensão nervosa, oscilações no humor e irritabilidade.

· Coma/beba

Alimentos ricos em vitamina B6 – pães integrais, atum, soja, lentilha, banana, batata e feijão – ajudam o corpo a produzir serotonina, o hormônio do bem-estar.

· Evite

Álcool, café, chocolate, laticíniose e refrigerantes à base de cola.

· Faça

Alongamento e ioga.

Tipo C

· Sintomas

Sente dor de cabeça, muita vontade de comer doce, palpitações, cansaço e tontura.

· Coma/beba

Opte pela dupla proteína e carboidrato complexo, como pão integral com peito de peru. Ou coma frutas secas com castanhas, que desaceleram a absorção de açúcar.

· Evite

Açúcar, álcool, chocolate e frutas muito doces.

· Faça

Caminhada, hidroginástica e natação.

Frutas ricas em água ajudam a amenizar os sintomas da TPM

Foto: Dreamstime

Tipo D

· Sintomas

É o tipo em que prevalece o estado depressivo, com insônia, ansiedade e crises de choro.

· Coma/beba

A cafeína pode levantar o astral de mulheres que ficam muito deprimidas antes de menstruar. Uma única xícara de café já proporciona o efeito animador.

· Evite

Álcool e laticínios.

· Faça

Capoeira, dança e lutas marciais.

Tipo H

· Sintomas

Retenção de líquidos, inchaço e seios doloridos são os principais sintomas.

· Coma/beba

Frutas, folhas e legumes diuréticos, como melão, agrião, abacaxi, pepino, melancia, salsinha e alcachofra. Água de coco e chá de ervas também são ótimas pedidas.

· Evite

Laticínios e sal.

· Faça

Caminhada, hidroginástica e natação.