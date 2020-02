Conheça 9 sintomas da depressão

Tristeza e desânimo são os sintomas mais evidentes da depressão. Essa doença é capaz de acabar com sua vontade de fazer coisas simples, como ver TV, trabalhar e passear. Porém, a depressão é traiçoeira: ela pode se manifestar com sinais de que o paciente nem desconfia, como dores nas costas, falta de desejo sexual ou prisão de ventre.

“Em todos os casos, os pacientes apresentam uma queda da energia e do ânimo”, afirma Rubens Pitliuk, psiquiatra do Hospital Albert Einstein, de São Paulo. Veja a seguir os sintomas ocultos da depressão. Se eles durarem mais do que duas semanas, busque ajuda médica para que o problema não se torne mais grave:

1. Organismo desregulado

A depressão pode causar aumento ou perda do apetite, e até prisão de ventre. Pode haver dores de cabeça, nas costas ou no estômago, sem causa aparente e que nem o uso de remédios resolve. Suor em excesso, palpitações e tremor são outros sintomas comuns.

2. Pensamentos ruins

O deprimido pode ter ideias pessimistas e insistentes. A pessoa sabe que elas não fazem sentido, mas não consegue se livrar delas.

3. Falta de desejo sexual

Diminui a vontade de fazer sexo. Há desinteresse por coisas que antes eram agradáveis, como sair com amigos, ler livros, ver novela.

4. Manias estranhas

Você confere portas e janelas ou acha que pode fazer mal a si mesmo ou a alguém? Essas atitudes também podem indicar TOC, o transtorno obsessivo-compulsivo.

5. Falta de concentração

O paciente não consegue se fixar numa leitura ou guardar na memória o que leu. Em pessoas mais velhas, a falta de memória pode ser o sintoma mais forte. A insônia também é comum entre os deprimidos.

6. Envelhecimento precoce

A pele fica mais envelhecida e fraca o que resulta em mais olheiras, unhas quebradiças, cabelos fracos e sem brilho…

7. Sentimentos adormecidos

A doença dá a impressão de que o paciente está dopado, incapaz de ter sensações e sentimentos, sejam eles positivos ou negativos.

8. Volta ao passado

Atitudes de anos atrás voltam, trazendo culpa e arrependimento. Problemas que antes eram resolvidos com facilidade se tornam tarefas pesadas e difíceis.

9. Tristeza em dias nublados

Há pacientes que pioram quando o tempo está frio e chuvoso. “”Esses casos são chamados de depressão sazonal””, explica Pitliuk.

Serviço

Nos Centros de Atenção Psicossocial (Caps), é possível fazer uma avaliação e dar início ao tratamento com psiquiatras e outros especialistas – de graça. Mais informações no site ou pelo telefone 0800-611997.